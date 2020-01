Večji del Gorenjske kmalu brez zavetišča za zapuščene živali

Občine še brez rešitve

Večji del Gorenjske bo kmalu brez zavetišča za zapuščene živali. Zavetišče Perun iz Blejske Dobrave, ki to javno službo izvaja za 17 gorenjskih občin, sedmim občinam konec januarja oziroma sredi februarja prekinja pogodbo.Zadnji dan januarja bodo brez pogodbe ostale mestna občina Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Tržič in Preddvor. Zavetišče bo 11. februarja prekinilo pogodbo z občino Bohinj, 14. februarja pa z občino Žirovnica. Na vprašanje, ali to pomeni, da bodo nehali izvajati dejavnost, je lastnik zavetišča Branko Pirc zapisal, da bo za informacije na voljo po naslednji seji sveta zavetišča. Decembra smo poročali, da je inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi prijave, da zavetišče, ki pokriva celotno Gorenjsko, vendar za oddajo nima nobene mačke, medtem ko jih imajo v drugih zavetiščih veliko, opravila pregled in ugotovila številne kršitve (lastnik zavetišča ni vodil evidence o pogrešanih živalih, ni imel potrdil o posegih, novim skrbnikom je oddajal živali, ki niso bile veterinarsko pregledane, ni izvedel registracije psov, v okolje je vračal nesterilizirane oziroma nekastrirane mačke, občinam in upravi za varno hrano je napačno poročal o številu živali in veterinarskih posegih ter ni aktivno iskal lastnikov za živali, predvsem mačk), za katere mu je izdala ureditveno odločbo.Branko Pirc je na seji sveta zavetišča 14. novembra povedal, da je zaradi »neresnic, ki se širijo po medijih«, občinam začel odpovedovati pogodbe, vendar so ga župani Cerkelj, Naklega in Šenčurja v pismu prosili za podaljšanje. Razen v primeru Naklega jih ni upošteval. Iz Cerkelj in Šenčurja so potrdili, da so v podpis dobili odpoved pogodbe, v Žirovnici o tem še niso vedeli nič.Če Perun zapre vrata, se bodo gorenjske občine znašle v težavah, saj zavetišča ni mogoče vzpostaviti čez noč. Občine z večjim številom psov (Kranj: 4269, Šenčur: 810, Tržič: 1320) bodo tudi v prekršku, saj mora občina imeti po zakonu o zaščiti živali za vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Iz Kranja so sporočili, da »intenzivno iščemo dolgoročno rešitev za oskrbo zapuščenih živali«, iz Šenčurja pa, da si župani občin, ki jih vključuje zavetišče Perun, prizadevajo najti rešitev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.V zavetišču Horjul so potrdili, da se z občino Železniki, s katero so v preteklosti že imeli sklenjeno pogodbo, dogovarjajo za prevzem zapuščenih oziroma izgubljenih psov, za mačke pa skrbi društvo Žverca iz Škofje Loke. Skrb za zapuščene živali iz vseh gorenjskih občin bi zaradi zasedenosti težko prevzeli, dodaja vodja zavetišča Polona Samec.V ljubljanskih Gmajnicah, ki so nedavno povečale zmogljivosti in nameravajo postati regijsko zavetišče, so za njihovimi storitvami povpraševale tudi občine z Gorenjske, pove Marko Oman, vendar trenutno še ne sodelujejo z nobeno. So pa z območja občin Kranj in Preddvor prevzeli dva psa po odločbi uradnega veterinarja.V nedeljo je bilo v zavetišču Perun po podatkih s spletne strani sedem mačk. Za tri piše, da se jih bo vrnilo na mesto pobiranja, kjer bodo imele zagotovljeno hranjenje, za druge tri, da so »rezervirane« oziroma imajo zanje že zagotovljen nov dom, za eno lastnika še iščejo.