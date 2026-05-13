Večplastna pravna zmeda za sobodajalce

V ponedeljek potrjeni zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije tik pred poletno sezono prinaša tudi zadržanje izvajanja novega zakona o gostinstvu do konca leta, s tem pa tudi precej negotovosti za sobodajalce, ki sprejeti moratorij sicer podpirajo. Ne le da zaradi napovedanega naknadnega referenduma v zraku visi veljavnost interventnega zakona, ampak ni jasno niti, kateri podzakonski akti o najemu bodo v vmesnem času veljali. Ob tem pa bodo z 20. majem začela veljati še evropska pravila o zbiranju in souporabi podatkov o kratkoročnem najemu nastanitev.

Interventni zakon je med drugim določil, da se do konca leta zadrži izvajanje lani sprejetega zakona o gostinstvu, ki prinaša tudi časovne omejitve za kratkoročno oddajanje prek spletnih platform, kot sta booking in airbnb, v kritičnih občinah. Poleg tega opušča omejitev kratkoročnega oddajanja za prihodnje leto, podaljšuje rok za dopolnitev registra nastanitev do konca junija 2027, nazaj uvaja stare pravilnike in druge podzakonske akte, čeprav so bili vmes sprejeti novi, in podaljšuje veljavnost soglasij sosedov za kratkoročni najem.