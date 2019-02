FOTO:Vedoželjnih in odgovornih

Metka Tekavčič,

dekanja ekonomske fakultete (UL)

Robert Petkovšek,

dekan teološke fakultete (UL)

Mitjan Kalin,

dekan fakultete za strojništvo (UL)

Irena Lazar,

dekanja fakultete za humanistične študije (UP)

Zdravko Kravanja,

dekan fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM)

Želimo si , sposobnih kreativnega, inovativnega in kritičnega razmišljanja. Omogočamo mednarodno priznano in cenjeno diplomo, učenje prek novih, modernih oblik dela, sodelovanje z gospodarstvom, študij v mednarodnem okolju, izvajanje celotnih programov in predmetov v tujem jeziku in številne obštudijske aktivnosti. Usposabljamo jih za učinkovito reševanje in odgovorno obvladovanje kompleksnih poslovnih in ekonomskih izzivov. S kakovostnim znanjem in povezovanjem prek razvejane mednarodne mreže lahko študentke in študenti v celoti razvijejo svoje potenciale, ki jih zaposlovalci cenijo.Študij je usmerjen k človeku, k njegovi duhovnosti, k proučevanju zahodnega krščanskega izročila, judovskega in islamskega monoteizma in drugih svetovnih religij, k filozofskim naukom, k etiki in seveda k vprašanjem o Bogu. Pridobljene kompetence in znanja, med katerimi je veliko psiholoških, študenta usposobijo za delo z ljudmi na področjih, kakor so pastoralno, terapevtsko, karitativno ali humanitarno delo, in za vodstvene službe, ki človeku danes na pragu digitalne ere pomagajo pri iskanju kakovostnega, človečnostnega in osmišljenega življenja. Osnovna značilnost študentov so visoki duhovni in etični ideali in zahtevnost do sebe. Mnogi so pred vpisom že končali kakšen drug študij.Strojništvo rešuje izzive, ki nam jih zastavlja sodobna tehnika, narava in življenje samo. Brez naprednega strojništva ni informacijske in nano revolucije, industrije 4.0, elektrifikacije mobilnosti, robotike in mehatronike, tudi ne proizvodnje zdravil ter medicinskih vsadkov ali gospodinjskih strojev, gadgetov ter zmanjšanja segrevanja ozračja. Znanje, prizadevnost ter enakost spolov in kognitivne kompetence so v sodobnem strojništvu ključne. Pri študiju igrajo najpomembnejšo vlogo kreativnost, sposobnost prilagajanja in močna naravoslovno-tehnična temeljna znanja. Uporaba znanj strojništva je sredstvo za boljše življenje vseh nas.Naši študenti cenijo kritično razmišljanje, so odprtega duha, želijo razširiti svoja obzorja in razumeti družbo, kulturo in okolje, v katerih živijo. Zavedajo se prednosti osebnega pristopa profesorjev in manjših skupin študentov na naši fakulteti, saj jim to omogoča, da razvijajo svoje talente in uresničujejo osebne interese. Naše diplomante odlikujejo usposobljenost za samostojno in obenem timsko delo, široka obzorja, predvsem pa konkretna znanja, pridobljena s praktičnimi izkušnjami pri potencialnih delodajalcih in v okviru projektov. Usposobljeni so za zaposlitev, nadaljevanje študija ali za raziskovalno pot.Kemiki in kemijski inženirji smo zanesenjaki, ki ljubimo ta dva poklica, ki nam prinašata neskončne izzive raziskav in kasnejših industrijskih uporab. V proizvodnih dejavnostih prispevamo več kot tretjinski delež k blagostanju Slovenije. Trajnostno kemijsko inženirstvo in zelena kemija ponujata odgovore na velike probleme človeštva, povezane z onesnaževanjem okolja in spreminjanjem klime. Želimo si dijakov, ki so vedoželjni in kreativni, ki želijo veliko doseči. Znanje omogoča zaposlovanje v najboljših podjetjih, institucijah, javnih ustanovah in drugod, doma in v tujini.