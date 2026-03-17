Soočenje na POP TV: trk egov namesto razprave o prihodnosti

Sinoči smo spremljali razpravo na komercialni POP TV med premierom in predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom ter prvakom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo. Ponedeljkovo razkritje nevladnikov, da je izraelsko zasebno podjetje Black Cube priskrbelo posnetke, ki krojijo letošnje predvolilno dogajanje, je usmerjalo tok soočenja na komercialni televiziji.

Razkritje avtorstva prisluhov je bilo močan adut v rokavu, s katerim je Golob startal na soočenju. Golob je Janšo na podlagi tega razglasil za veleizdajalca. Šlo je za zelo težke besede, ki so potem determinirale celotno strukturo soočenja. Od začetka naprej je bil Janša bolj ali manj v defenzivni poziciji.

Sama razprava, kar se vsebine in vizij tiče, je bila precej bolj revna in skromna kot razprava, v kateri so prisotni vsi liderji političnih strank. POP TV je napovedovala soočenje pogledov in vizij, dobili pa smo soočenje egov in ideoloških razlik ter zelo malo vizij glede vodenja države v prihodnjem mandatu.