Velenjski podžupan Janši: Poiščite drugo lokacijo za karanteno

Velenje – Vračanje Slovencev iz tujine se nadaljuje, s posebnim humanitarnim letom iz Madrida se je v davi v domovino vrnilo okoli 50 Slovencev . Uradni govorecje na twitterju zapisal, da so slovenski državljani že v karanteni »na oni strani Trojan«. Gre za karanteno v velenjskem hotelu Paka, ki ga je vladi v brezplačno uporabo ponudil kitajski Hisense, Paka je namreč v lasti Gorenja.V velenjski občini pa nad odločitvijo vlade niso navdušeni. Podžupanje opozoril, da bi pričakoval, da jih bo Vlada RS o tem obvestila. To je zapisal tudi v pismu premierju: »Dejstvo, da želite (ali ste jih že?) v mestno središče namestiti okoli 50 ljudi iz kriznih območij, je v nas vzbudilo strah, negotovost pa tudi nepotrebno jezo. Prvič zaradi tega, ker kot lokalna skupnost s takšno namero nismo bili seznanjeni, niti ne razpolagamo z informacijami, kakšen je zdravstveni status teh ljudi, kako bi bilo/bo poskrbljeno za varnost vseh nas, kako je z gibanjem, prehrano, varovanjem objekta, servisnim osebjem ipd. O tej nameri ni bil obveščen niti Štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje niti Zdravstveni dom Velenje, skratka nihče od institucij, ki v teh kriznih časih skrbimo za varnost naših občank in občanov. Še bolj žalostno, o vsem skupaj smo bili informirani iz medijev.«Dermol je poudaril, da v Velenju sicer vedno pomagajo ranljivim skupinam ljudi in želijo to nadaljevati v prihodnje, vendarle pa odločno nasprotuje nastanitvi 50 Slovencev v hotelu Paka: »Hotel leži v samem središču mesta. Kot odgovorna vlada bi morali najprej obvestiti lokalno skupnost, zdravstveno osebje, civilno zaščito in vse pristojne organe. Ker smo dolžni preprečevati nevarnosti, ki predstavljajo tveganje za zdravje naših občanov, vas pozivamo, da poiščete nadomestno rešitev oziroma lokacijo, ki bo te ljudi dejansko dislocirala od strnjenih naselij. Prepričan sem, da bi takšen primer lahko bil katerikoli drug hotel, ki se ne nahaja v središču mesta. Takšna odločitev bi zmanjšala tveganja prenosa virusnih bolezni na druge osebe.«