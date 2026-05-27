Veleposlaniku Mihaelu Zupančiču se obeta pravosodni resor

Ena od zadnjih neznank v kadrovskem rebusu četrte vlade Janeza Janše je vprašanje, kdo bo pravosodni minister. Poleg tega se na pravosodje veže tudi reforma boja proti korupciji, kot si ga je zastavila nastajajoča koalicija Janeza Janše. Vložitev liste kandidatov za ministre se po neuradnih informacijah veže na vložitev zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, krajše Skok, ki ga pripravljajo v stranki Demokrati Anžeta Logarja.

Janša naj bi od Logarja zahteval, da predlog zakona v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov. V zadnjih dneh se je v medijih kot možni kandidat za zasedbo mesta začel omenjati slovenski veleposlanik na Danskem Mihael Zupančič. Znano je, da je možnost, da bi bil kandidat, zavrnil znani pravnik Matej Avbelj, ki je sodeloval pri pripravi programa Demokratov kakor tudi pri pripravi zakona o Skoku. Očitno pa zaupanja Janše in Demokratov ne uživa pravosodni minister v drugi Janševi vladi Senko Pličanič, član sveta stranke.

Zgražanje v diplomatskih krogih

Trenutno naj bi najbolje kazalo Mihaelu Zupančiču, nekdanjemu vodji Logarjevega kabineta na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga je tretja Janševa vlada še pred zamenjavo oblasti imenovala za veleposlanika v Københavnu. Kar je v slovenski diplomatski praksi nenavadno, je, da se je Zupančič odločil za kandidaturo na državnozborskih volitvah v volilnem okraju Domžale 1. Po informacijah iz stranke si je med volilno kampanjo vzel približno dvomesečni neplačani dopust.

Da kot aktualni veleposlanik Slovenije na Danskem kandidira za poslanca državnega zbora, je sprožilo precej kritik in zgražanja v diplomatskih vrstah. Zakon o zunanjih zadevah sicer določa, da diplomat ne sme imeti funkcij v organih političnih strank. Zupančič je pri Demokratih nima.

Zupančič je pravnik, ki je leta 1998 diplomiral na pravni fakulteti Univerze Sorbonne v Parizu, leta 1999 pa je na isti fakulteti zaključil magisterij iz mednarodnega prava, smer mednarodna uprava. Med dolgoletnim službovanjem na Mladiki je bil tudi vodja sektorja za mednarodno pravo.

Veleposlanik, poslanski kandidat Demokratov, zdaj pa tudi možni kandidat stranke za pravosodnega ministra, je pred dnevi na omrežju facebook polemiziral s predsednico Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) Katarino Bervar Sternad. Pritrdil ji je, da je KPK, kot je organizirana danes, skladna z zahtevami nedavno sprejete direktive EU.

»A hudič se skriva v podrobnostih. Direktiva namreč ne prepoveduje drugih oblik organiziranosti. Ravno nasprotno, državam članicam prepušča popolno avtonomijo pri organizaciji boja proti korupciji, tako z vidika preventive kot pregona,« je Zupančič branil rešitve iz zakona o Skoku.