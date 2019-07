Veletrgovec z zdravili ob 750 tisoč evrov

Ljubljana – Po sodbi višjega sodišča bo moral Salus v korist Staše Marije Kastelic – Moja Lekarna – v stečaju plačati dobrega pol milijona evrov z obrestmi, kar skupaj znese okoli 751 tisoč evrov.Kasteličeva je omenjeni znesek terjala, ker je veletrgovec unovčil zavarovanja za njene terjatve, čeprav za to ni imel pravne podlage. Lekarnarka je zato ostala brez likvidnostnih sredstev za poslovanje in se znašla v stečaju. Čeprav se je s Salusom redno dogovarjala o odplačevanju obveznosti in je bil finančni načrt sprejemljiv tudi za Salus, so tam čez noč spremenili taktiko in unovčili zavarovanja. Do njih so bili resda ...