FOTO:Velik del Murske Sobote pod vodo

Murska Sobota – Potem ko je obilno deževje (in tudi toča) povzročilo nemalo preglavic v večjem delu Slovenije, je močen dež prizadel tudi skrajnji severovzhod države, Pomurje. Obilno deževje je poplavilo več krajev tako v Prekmurju kot Prlekiji.V Murski Soboti so vozniki z avtomobili obtičali v zalitem podvozu v smeri Rakičana. Prizadete so bile tudi okoliške vasi na desnem bregu reke Mure, po prvih informacijah je bilo še posebej hudo v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer so bili zaliti jarki, ceste, dvorišča in tudi hiše.Velike težave so imeli na znanem Oljarstvu Kocbek na Stari Gori. Lastnikainsta skupaj z domačimi morala črpati vodo, nastala pa je tudi materialna škoda. Po prvih podatkih naj toče ne bi bilo, kajti že takoj po 14. uri so posredovala tudi letala z mariborskega letalskega centra, ki v Pomurju in Slovenskih Goricah sodelujejo pri zaščiti pred točo.Vremenoslovci so za skrajni vzhod Slovenije danes napovedovali možnost nastanka izjemno močnih neviht z debelo točo in silovitimi nalivi. Arso je izdal oranžni alarm za območje celotne Slovenije, evropski sistem za obveščanje pred nevihtami pa za obmejno območje celo opozorilo najvišje stopnje.Medtem ko je bila toča k sreči Pomurju prihranjena, pa ga je zajelo močno deževje, poplave že povzročajo številne nevšečnosti. Meteorna voda zastaja na prometnih površinah, ponekod pretijo zemeljski plazovi, uničene so mnoge ceste, a škoda bo znana naknadno.Kot nam je povedal poveljnik Civilne zaščite občine Sveti Jurij ob Ščavnici, je najhuje prav v njihovi občini, kjer so med drugim zalite številne kleti, tudi zdravstveni dom, razna podjetja, ceste in drugi objekti. V nekaterih krajih, zlasti pa v samem Svetem Juriju ob Ščavnici, je prišlo do vrtinca, ki je snel kar nekaj streh s hiš.»Na terenu so pripadniki vseh društev v občini, poleg gasilcev tudi športna, kulturna in druga društva. Na pomoč so nam prispela tudi gasilska društva iz sosednjih občin,« nam je še povedal Štuhec.Zaradi hudega neurja, ki ga je spremlja močno deževje, so mnogi organizatorji preklicali nekatere že pripravljene prireditev in dogodke. Med drugim so morali odpovedati tudi nadaljevanje programa na Vestnikovem pikniku ob Soboškem jezeru – Expanu, kjer je tako odpadel tudi večerni koncert