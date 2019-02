FOTO:Velik posel, od katerega Slovenija nima nič

Ljubljana

Pridelava v Sloveniji navzdol

Trajnostna podonavska in evropska soja

Izbrana kakovost tiho o poreklu krme

Slovenska soja za slovenske kupce

V slovenskem podjetju Organa, ki proizvaja izdelke iz tofuja – imajo približno 30-odstotni tržni delež v tem segmentu –, so zavezani k uporabi ekološko pridelane soje evropskega izvora. V preteklosti so jo kupovali v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, zadnje leto pa zgolj v Italiji. V okolici Palmanove so zakupili 35 hektarov zemlje, kjer bodo pridelovali ekološko sojo za potrebe svoje proizvodnje. »Slovenske ekološke soje nam v preteklosti ni uspelo zagotoviti v dovolj velikih količinah, kar pa se bo spremenilo letos, ko bomo na trg prvič poslali tofu iz te sestavine. V prihodnosti želimo vsaj na slovenskem trgu ponuditi izdelke iz slovenske ekološke soje,« pove direktorica kakovosti v Organi Ajda Pulko.

- Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ter podpis izjave med ameriškim predsednikom Trumpom in predsednikom evropske komisije Junckerjem o povečanju trgovine med ZDA in EU sta Evropo poplavila z ameriško sojo. Njen uvoz se je od julija do decembra lani povečal za 112 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta. Skoraj tri četrtine vse uvožene soje v EU je že ameriške. Pridelovalne površine se povečujejo, a ne dovolj hitro za zadovoljitev povpraševanja po tej poceni in vseprisotni sestavini prehranskih izdelkov, od najbolj kakovostnih do cenenih, krme, biogoriva in številnih drugih izdelkov.Evropska unija na leto uvozi okoli 30 milijonov ton soje, približno polovico za krmo v živinoreji. Ameriška soja bo, kot kaže, poleg krme porabljena tudi v proizvodnji biodizla, saj jo je evropska komisija pred kratkim uvrstila na seznam rastlinskih virov biogoriv, ki ustrezajo njeni novi zeleni energetski politiki.V Sloveniji smo leta 2017 pridelali približno 8000 ton soje, kar ne zadošča niti za lastno porabo enega – sicer največjega – kmetijskega podjetja, pove direktor Panvite Kmetijstvo. Panvita na leto porabi okoli 10.000 ton soje za proizvodnjo krme. V preteklosti jo je pridelovala na približno 150 hektarih (okoli 500 ton), vključitev v kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, ki je zožila nabor dovoljenih sredstev za varstvo rastlin, pa je pridelavo močno otežila, dodaja Virag. Od kooperantov podjetje dokupi okoli 300 ton soje, preostalo kupi na trgu, deloma od organizacije Podonavska soja, nekaj pa od drugih dobaviteljev.V Sloveniji je bila lani soja posejana na okoli 1700 hektarih, kar je 40 odstotkov manjša površina kot leta 2017. Na manjši površini je bila posejana tudi večina drugih beljakovinskih rastlin, kar je treba pripisati odpravi podpor za pridelavo beljakovinskih rastlin istega leta. Krčenje površin s sojo je slabo, saj imamo dobre razmere za njeno pridelavo kakor tudi za večjo pridelavo drugih stročnic. Sojo bi brez težav lahko pridelovali na 5000 hektarih, v zdajšnjih klimatskih razmerah celo kot drugi posevek, meni, eden največjih pridelovalcev soje pri nas. Na leto je pridela okoli 25 ton, prodaja jo v Italijo, kjer jo predelajo v sojine tropine in olje.Majerič, tudi predsednik zelenjavne verige, opozarja na velik posel s sojinim oljem in še večji s sojinimi tropinami, beljakovinskim virom v krmnih obrokih, od katerega pa Slovenija nima nič, saj se s predelavo soje praktično nihče ne ukvarja. »Sojo izvozimo v Italijo ali Avstrijo za 320 evrov, kolikor stane na svetovnem trgu, živinorejci pa nato v Italiji ali Luki Koper kupijo sojine tropine za 450 evrov,« na nesmisel opozarja Majerič. To je po njegovem tudi vzrok, da je krma v Sloveniji med najdražjimi v državah EU. Problem soje je seveda širši evropski, dodaja Majerič, ki ne razume, zakaj je Evropa velika uvoznica sojinih tropin, sočasno pa doma ne podpira pridelave soje.Tudi za prehrano ljudi bi lahko uporabili več slovenske soje in drugih stročnic, je prepričan Majerič. Njegova kmetija bo prihodnje leto del pridelka v obliki zrnja dala na trg za prehrano potrošnikov. Število Evropejk in Evropejcev, ki zmanjšujejo količino mesa, mleka in jajc v svoji prehrani ali se jim povsem odpovedujejo, se vsako leto poveča za osem odstotkov. Analitiki napovedujejo, da bodo tretjino beljakovin v prihodnjih petih letih predstavljali (rastlinski) nadomestki mesa. Tega trenda se zavedajo tudi v Panviti, kjer bodo v okviru projekta AB free raziskovali nove vire beljakovin v hrani za živali, ki bi se lahko uporabili tudi pri pripravi nadomestkov za meso, na primer volčjega boba.A soja je še vedno najpogostejša osnovna surovina rastlinskih nadomestkov mesa. Uvožena iz tretjih držav je večinoma gensko spremenjena in takšna se v EU pri proizvodnji živil – drugače je pri proizvodnji krme – ne sme uporabljati. Prav tako pri soji, ki prihaja iz tretjih držav, zlasti Južne Amerike, ni zagotovila, da ni z območij, ki so bila nezakonito posekana.Za povečanje trajnostne pridelave gensko nespremenjene soje v Evropi si od leta 2012 prizadeva avstrijska nevladna organizacija Podonavska soja. Ob ustanovitvi leta 2012 si je za cilj postavila 20-odstotno preskrbo Podonavske regije z doma pridelano sojo. Dvesto osemdeset članov, med katerimi so pridelovalci soje, proizvajalci krmil, različni predelovalci, oljarne in trgovci, trži izdelke pod blagovnima znamkama Podonavska in Evropska soja. Glavnino soje prodajo v Evropi, uvažajo pa jo tudi na Kitajsko.V sosednji Avstriji sta se blagovni znamki dobro prijeli, pri nas pa je zanimanje za certificiranje po prvih pridelovalcih, ki so vstopili v shemo, zamrlo, saj uporaba blagovne znamke ni prinesla višjih odkupnih cen, pojasniz Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru. Shema je bila dve leti v mirovanju. Letos bodo kmete ponovno poskušali ogreti za vstop vanjo z novimi predavanji.Če bi povečali delež soje v kolobarju na četrtino glede na površine koruze, bi privarčevali pol milijona evrov pri nakupu dušikovih gnojil, saj soja veže dušik iz zraka. Poleg tega bi pridobili večje količine beljakovinske krme, ponazoris fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer so leta 2017 pripravili predlog izhodišč proteinske strategije za Slovenijo. A če bi se v Sloveniji odločili za večjo pridelavo soje, bi se morali kmetje povezati in bolje izkoristiti priložnosti oznake Pridelano/proizvedeno brez GSO, poudarja Bavec. Problematično se mu zdi, da shema Izbrana kakovost ne zahteva slovenskega porekla virov surovin. »Oznako ima lahko tudi piščančje meso, čeprav je bil piščanec krmljen z uvoženo koruzo in sojo – po vsej verjetnosti gensko spremenjeno –, zdravljen z uvoženimi zdravili, slovenska sta bila le voda in zrak.«