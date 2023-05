Velik upad bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev

V nadaljevanju preberite:

Rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PILRS 2021 niso najboljši, se je na današnji predstavitvi raziskave izrazil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Raziskavo so izvajali spomladi 2021, po večmesečnem zaprtju šol, in pokazala je enega največjih upadov bralne pismenosti. Večji upad sta zabeležila le še Azerbajdžan in Južna Afrika. Dosežki slovenskih četrtošolcev so sicer še vedno nad srednjo vrednostjo v raziskavi.

Mednarodna raziskava PILRS poteka vsakih pet let, Slovenija v njej sodeluje od začetka leta 2001. Do zdaj je bila Slovenija pravzaprav zgodba o uspehu. Vsakih pet let so bili namreč bralni dosežki četrtošolcev višji. Kot je pojasnila nacionalna koordinatorka raziskave PILRS v Sloveniji Eva M. Klemenčič s Pedagoškega inštituta, je Slovenija celo edina država v ciklu 2021, katere bralni dosežki so bili do vključno leta 2016 iz cikla v cikel statistično višji. Slovenija je leta 2021 prvič zabeležila upad bralne pismenosti, in sicer za 23 točk. Dosežek četrtošolcev je tak, kot je bil bralni dosežek leta 2006.