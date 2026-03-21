Velik uspeh UKC Ljubljana: v istem dnevu izvedli dve presaditvi pljuč

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so uspešno izvedli dve transplantaciji pljuč v istem dnevu. »To je izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek UKCL, ki tudi v svetovnem merilu kaže na izjemno organiziranost in sposobnost naše ustanove,« je izjavil doc. dr. Ivan Kneževič, vodja Centra za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana.

Transplantaciji so izvedli v četrtek; pacient in pacientka (eden od njiju je star okoli 40, drug okrog 60 let) okrevata dobro, so sporočili iz vodilne slovenske zdravstvene ustanove.

Za transplantacijsko ekipo je to pomenilo 24 ur neprekinjenega dela. FOTO: Matej Povše/arhiv UKCL

»Biti sposoben se odzvati, logistično in organizacijsko pripraviti vse potrebno in v istem dnevu izvesti dve transplantaciji istega organa, je izjemna potrditev strokovne in organizacijske vrhunskosti našega Centra za transplantacijsko dejavnost v UKCL. To je tudi v mednarodnem merilu dosežek, ki so ga sposobni izpeljati le redki, največji transplantacijski centri,« so poudarili v UKC Ljubljana.

V obeh ekipah je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov (anesteziologi, torakalni kirurgi, anestezijske in operacijske medicinske sestre, bolničarji, intenzivisti in drugi). Za transplantacijsko ekipo je to pomenilo 24 ur neprekinjenega dela.

V obeh ekipah je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov. FOTO: arhiv UKCL

»Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri obeh transplantacijah. Zelo smo veseli in ponosni ter hvaležni zaposlenim za predanost in bolnikom za zaupanje,« je od dosežku dejal doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.