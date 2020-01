Velika bitka za praznejšo bruseljsko malho

Ustavitve črpanja ne bo



Evropska komisija je preklicala napoved možnosti ustavitve kohezijskih plačil, s katero je julija lani zažugala, ker je Slovenija imela resne težave z informacijskim sistemom in poznim začetkom izvajanja programov. To je nova ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Angelika Mlinar sporočila po opravljenih pogovorih v Bruslju. »Informacijski sistem je postavljen tako trdno, da se črpanje izvaja tekoče,« je povedala Mlinarjeva, ki se je srečala z evropsko komisarko za kohezijo in reformo, Portugalko Eliso Ferreiro.Kljub številnim kritikam počasnosti črpanja, denimo slovenskega člana evropskega računskega sodišča Sama Jereba, je ministrica opozorila, da je bila Slovenija zadnji dan leta 2019 po črpanju vseh evropskih sredstev s 40 odstotki nadpovprečna. Evropsko povprečje je eno odstotno točko nižje. Pri sami koheziji je delež nekoliko nižji, 35-odstoten.

Razloga počasnosti sta težave z informacijskim sistemom in pozen začetek izvajanja programov.





Slovenija bi lahko ostala brez velikega dela denarja



Savinjsko-Šaleško in Zasavje upravičena do pomoči

BRUSELJ – Pred samo končnico pogajanj o prihodnjem proračunu EU za obdobje 2021–2027 je vse več negotovosti, kako bo med države članice razdeljenih več kot 1000 milijard evrov iz bruseljske blagajne in na kolikšna odstopanja od trdih stališč so pripravljene bogate članice.To so bile najpomembnejše teme obiska ministrice za kohezijov Bruslju. Po neuspehu na decembrskem vrhu EU, ko sploh ni bila opravljena razprava med voditelji o proračunu, v zadnjih tednih potekajo tehnični pogovori. Zadevo je prevzel predsednik evropskega svetaNjegova ekipa se je že pogovarjala z visokimi predstavniki članic, ki jim v bruseljskem žargonu pravijo šerpe. Portugalski premierje skupino siromašnejših članic, ki iz proračuna prejemajo več, kot vplačajo vanj, že povabil v Lizbono na vrh »prijateljic kohezije«.Evropska komisija je maja 2018 za Slovenijo predlagala 3,07 milijarde evrov, s čimer je bila Ljubljana kar zadovoljna. A po zadnjem predlogu, ki ga je ob koncu svojega predsedovanja EU predstavila Finska, bi bila med najbolj prizadetimi, saj bi izgubila kar 28 odstotkov denarja.Ključno za Slovenijo je vprašanje regije Zahodna Slovenija, ki je po razvitosti že nad povprečjem EU. Zato bi utegnila ostati brez velikega dela denarja iz bruseljske blagajne. Sloveniji do zdaj v pogajanjih ni uspelo uveljaviti zahteve, da nobena regija v EU v novem proračunu ne bi smela izgubiti več kot 40 odstotkov denarja.»Vsi izhajajo iz tega, da je predlog Finske bolj ali manj mrtev,« je povedala ministrica. Odločalo se bo na najvišji politični ravni: pri pogajanjih o večletnem proračunu imajo na koncu zmeraj niti v rokah voditelji držav članic. Želja kohezijskih držav, kot je Slovenija, je, da bi čim prej dosegli kompromis, saj se morajo pripraviti na nove programe, ki se bodo uradno začeli izvajati že prihodnje leto.Čeprav se pogajanja že intenzivirajo in se ugiba že o izrednem vrhu EU konec februarja, je nekaj znamenj, da bo kocka padla šele v drugi polovici leta med nemškim predsedovanjem.Proračunsko vprašanje je povezano z velikim projektom zelenega načrta, s katerim naj bi v desetih letih zagnali za okoli tisoč milijard evrov podnebno-okoljskih naložb. Sto milijard bi bilo namenjenih najbolj prizadetim regijam. Za Slovenijo je od 7,5 milijarde v predlaganem skladu za pravičen prehod predvidenih 91,5 milijona evrov.Skupaj z denarjem iz sklada za regionalni razvoj in socialnega sklada z zahtevanim nacionalnim prispevkom pa se zvišuje na 327 milijonov evrov. To bi z denarjem iz programa Invest EU in posojili v EIB po ocenah Bruslja lahko zagotovilo za 1,223 milijarde evrov naložb.Med evropskimi območji, ki bi bile upravičene do pomoči, ker bodo z odpovedovanjem premogu najbolj prizadete med zeleno tranzicijo, sta Savinjsko-Šaleško in Zasavje. Slovenija je po besedah Mlinarjeve z vsoto zadovoljna. »V absolutnih številkah se ne sliši izjemno veliko, a če preračunamo [na prebivalca], je poštena vsota,« je povedala. S 44 evri na prebivalca je na petem mestu.Slovenija sicer noče, da bi se v financiranje zelena preobrazbe preusmerila kohezijska sredstva. Ključni slovenski cilj zato ostaja, da pri koheziji dobi vsaj približno enako kot v obdobju 2014–2020.Glavna skrb Slovenije pri zelenem načrtu je bolj kot s številkami povezana s samim izvajanjem, saj stvari utegnejo biti zapletene. To je, denimo, povezano s financiranjem iz različnih virov.