Prejemnica Velike nagrade 42. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je knjiga Vroči sever - Frontna črta prihodnosti avtorja Boštjana Videmška, dolgoletnega novinarja Dela, ki je vrsto let poročal s kriznih žarišč. Knjiga je izšla pri založbi UMco. Na današnji prireditvi na Glavnem odru so podelili še nagrade za najboljši slovensko in tujo poslovno knjigo ter priznanja za najlepše oblikovane knjige leta 2026.

Knjiga Frontna črta prihodnosti predstavlja izjemno pomemben prispevek k sodobni dokumentarni in publicistični literaturi. Videmšek je pri njenem nastajanju v treh letih prepotoval obsežna območja skrajnega severa, Arktike in subarktike. Posebno težo delu daje obsežno terensko in raziskovalno delo, ki je avtorju omogočilo, da je svoja opažanja povezal s kritično analizo širših geopolitičnih, gospodarskih, okoljskih in varnostnih sprememb.

Grenlandija. FOTO: Boštjan Videmšek

Vroči sever ni lahkotno branje, je pa knjiga, ki bi jo moral prebrati vsak, saj je sever blizu in je z vsakim dnem manj leden, so zapisali pri Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), ki nagrado podeljuje. Dobitnico Velike nagrade SKS so izmed desetih nominiranih knjig s spletnim glasovanjem izbrali bralci.

V izboru za knjiga leta 2026 so bile tudi knjige Hiša na vrhu neba Tatjane Pregl Kobe (Morfemplus), Mrtvaški ples Damijana Stepančiča in Petra Svetina (Miš založba), Hormoni in demoni Neže Prah Seničar in Urške Henigman (Mladinska knjiga) ter To je tud mal moje drevo Katarine Morano (Cankarjeva založba).

Nominirane so bile še knjige Naši komadi: 111 slovenskih pesmi za bolj ali manj mlade in vse druge (Mladinska knjiga), Kolizej Helene Koder (Mladinska knjiga), Gora, sklala, gozd, drevo Špele Frlic z ilustracijami Jureta Brgleza (Mladinska knjiga), Čas prostor. Ob stoti obletnici smrti Srečka Kosovela Janeza Vrečka (LUD Literatura) in Krst pri Savici. Poslednja Črtomirova skušnjava. Prosto po Prešernu Boštjana Gorenca Pižame (Škrateljc).

Nagrado za najboljšo slovensko poslovno knjigo je prejela Abeceda prodaje avtorja Lovra Peterlina, nagrado za najboljšo tujo poslovno knjigo pa Od zamisli do preboja avtorjev Petra Thiela in Blaka Mastersa. Nagradi ZKZK podeljuje skupaj z Združenjem Manager.

Priznanja za najlepše oblikovane knjige leta 2026, ki jih podeljuje ZKZK, pa so prejeli v kategoriji knjiga za otroke in mladino Krohohohotavi verzi Boruta Gombača z ilustracijami Ane Maraž, ki jo je oblikovala Urška Dolenc (Miš založba) in v kategoriji knjiga za odrasle Drago Hrvacki, Prostor reda in tihih odmikov (Mednarodni grafični likovni center Ljubljana).

V kategoriji knjižna zbirka so bili nagrajeni romani Ivana Cankarja (Cankarjeva založba) in v kategoriji izobraževalni priročnik Prihod na planet Nuki avtorjev Nine Jelen in Uroša Ocepeka (Mladinska knjiga). 42. Slovenski knjižni sejem še do nedelje poteka na Gospodarskem razstavišču, vstop pa je brezplačen.