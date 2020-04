Velika noč, kakršne še ni bilo

Ljubljana – Kristjani po vsem svetu danes začenjajo velikonočno tridnevje, ki bo vrhunec doseglo v nedeljo na veliko noč.

Največji in najpomembnejši krščanski praznik bo zaradi epidemije koronavirusa potekal kot še nikoli: brez javnih verskih obredov, brez blagoslova in delitve ognja, verniki pa bodo blagoslov velikonočnih jedi spremljali po televiziji.



Ker vernikov v cerkvah ni, so duhovniki ostali brez nabirk. »Izpad dohodka je popoln,« je povedal ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Slovenski škofje so vernike pozvali, naj za maše in vzdrževanje pomagajo z nakazili na bančni račun župnije, pomagala jim bo tudi država.



Po vladnem interventnem protikoronskem zakonu so duhovniki in redovniki upravičeni do temeljnega dohodka in plačila socialnih prispevkov. »To bo olajšalo materialni položaj verskih uslužbencev,« so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Cerkve po državi so zaprte od 13. marca, duhovniki maše opravljajo brez navzočnosti vernikov, krste, poroke, svete birme so preložili na kasnejši čas. »Takšne razmere pomenijo izpad prostovoljnih darov za vzdrževanje in socialno varnost duhovnikov in redovnikov ter delovanje župnij in redovnih skupnosti,« opozarja škofovska konferenca.



Razmere po župnijah so različne. Ponekod še razpolagajo z mašnimi darovi iz časa pred epidemijo, ponekod pa so bili z darovi za svete maše že prej zelo na tesnem ter so po besedah ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta že pred izbruhom koronavirusa živeli iz rok v usta. »Sam imam še nekaj osebnih prihrankov in tudi župnija jih ima še nekaj. Trenutno me bolj skrbi za družine in druge, ki bolj potrebujejo materialne dobrine,« pravi bohinjski župnik Martin Golob.

Verniki mu prinašajo hrano

Duhovniki si znotraj iste dekanije pomagajo. Če te pomoči v dekaniji ne morejo dobiti, se lahko obrnejo na škofijo. »Tudi sam sem ponudil pomoč na način, da sem podaril mašne namene. Tako kot pri drugih ljudeh v stiski opažam, da je tudi duhovnikom nerodno prositi za pomoč,« je povedal Robi Sekavčnik, prvo leto župnik v Črni na Koroškem. Med župljani opaža veliko povezanost z župnijo. »Pokličejo me in sprašujejo, ali kaj potrebujem. Prinašajo mi hrano in druge darove. Tudi denar. V teh časih bolj kot nase mislim na ljudi, ki so bili že prej v težkem položaju, zdaj pa so v še težjem,« pravi Sekavčnik. Prepričan je, da je mlajšim duhovnikom v teh časih lažje: »Imamo družbena omrežja. Starejši tega nimajo in so precej bolj izpostavljeni

osamljenosti.«

Vseslovenski velikonočni zajtrk

Po navodilih slovenskih škofov za praznovanje velike noči v času epidemije koronavirusa bodo danes ob 18. uri v zaprtih stolnicah in cerkvah škofje in duhovniki brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka. Jutri ne bo blagoslova in delitve ognja. Drugačen bo tudi blagoslov velikonočnih jedi: župniki ga bodo opravili ob 15. uri v zaprtih cerkvah brez vernikov za vso župnijo in vse podružnice. Škofje so vernike pozvali, naj jih pripravijo za 15. in 17. uro, ko bo iz mariborske stolnice televizijski prenos njihovega blagoslova.



»V nedeljo, na praznik velike noči, se bomo kristjani ob 8. uri zjutraj ob zvonjenju zvonov zbrali na velikonočnem zajtrku, ki ga bomo imeli ob isti uri po vseh slovenskih domovih. Ob 10. uri pa se bomo zbrali pred televizijskimi in radijskimi sprejemniki, ko bomo spremljali velikonočno sv. mašo iz mariborske stolnice,« je napovedal Stanislav Zore.