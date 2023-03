Velika noč je pred vrati, domače kokoši pa pod stresom

V nadaljevanju preberite:

Domače kokoši, ki so prej brskale po dvorišču in se brezskrbno pasle okoli hiše, morajo biti zaradi nevarnosti ptičje gripe zdaj zaprte v kokošnjaku. Sklep o nujnih ukrepih je pred tremi tedni, potem ko so na kokošji farmi v Zalogu pri Cerkljah potrdili ptičjo gripo, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavila v uradnem listu.