Velika noč v Srbiji in Makedoniji pod najdaljšo policijsko uro

8.00 Nevarne zahteve po »normalnosti«

7.45 Bolniki s kronično revmatično boleznijo naj upoštevajo navodila zdravnika

7.20 Velikonočna policijska ura bo v Srbiji trajala 84 ur

7.00 Na Kitajskem včeraj zaradi koronavirusa ni umrl nihče

V Braziliji in ZDA so protestniki včeraj izrazili nasprotovanje ukrepom omejevanja gibanja in gospodarskih dejavnosti za zajezitev širjenja virusa. K protestom v Braziliji je po navedbah tiskovne agencije AP pozval poslanec, rekoč, da v Braziliji že tako vlada »pandemija«, zato da ne potrebujejo »pandemije in kaosa«. Medtem ko so se na ulicah São Paula, Ria de Janeira in Brasílie ljudje »zbrali« v avtomobilih, tovornjakih in na motorjih, je predsednikv nagovoru v živo preko facebooka povedal, da se »ljudje želijo vrniti v normalnost«. Da je prehitra vrnitev v »normalnost« nevarna, nasprotno menijo predstavniki brazilskih zveznih držav in mest. V Riu de Janeiru so, denimo, uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask zunaj dona, župan mestapa je ljudi pozval, naj domove zapuščajo le v nujnih primerih. Protesti zoper ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa so se nadaljevali tudi v ameriških mestih Texas, Maryland, New Hampshire in Ohio. Ka. M.UKC Ljubljana bolnike s kronično revmatično boleznijo opozarja, naj sami ne prekinjajo ali spreminjajo odmerkov metilprednizolona ali prednizolona, saj to lahko povzroči resne zaplete, vse spremembe odmerkov morajo biti dogovorjene z zdravnikom. Na kliničnem oddelku za revmatologijo UKC Ljubljana dodajajo, da zdravljenja s hidroksiklorokinom ali klorokinom ni treba prekiniti, ti dve učinkovini tudi sicer uporabljajo pri zdravljenju nekaterih bolnikov s covidom-19. Bolniki, ki se zdravijo s konvencionalnimi sinteznimi, tarčnimi sinteznimi ali biološkimi imunomodulirajočimi zdravili, naj upoštevajo, kar jim je predpisal revmatolog. Zdravljenje s temi zdravili pa je treba prekiniti, če je pri bolniku potrjena okužba na novi koronavirus in gre za težak potek bolezni. STAPravoslavni verniki po svetu in pri nas danes obeležujejo veliko noč, praznik Jezusovega vstajenja. Praznovanja, ki trajajo že od petka, bodo minila brez navzočnosti vernikov. Včeraj so po cerkvah potekale maše, na katerih pa v Sloveniji zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje epidemije koronavirusa ni bilo vernikov. Zaradi epidemije so izpustili tudi polnočno mašo s sobote na danes, je povedal paroh pravoslavne cerkve. Poglavar Srbske pravoslavne cerkve patriarhse je v poslanici vernikom dotaknil tudi epidemije in ljudi pozval k spoštovanju navodil glede epidemije koronavirusa. V Srbiji in Severni Makedoniji bodo prazniki pod policijsko uro. Ta je v Srbiji začela veljati v petek ob 17. uri in bo trajala do torka do 5. ure. Gre za najdaljšo policijsko uro od uvedbe izrednih razmer zaradi epidemije 15. marca. Popolna prepoved gibanja na prostem bo v Srbiji namreč trajala skupno 84 ur, v Severni Makedoniji pa še uro dlje. STAV Evropi je po zadnjih podatkih (Worldometers) v zadnjih 24 umrlo za posledicami koronavirusne bolezni 19 umrlo 3646 ljudi, od tega največ v Veliki Britaniji, kjer jih je umrlo 888. Smrtnih žrtev v Evropi je tako že skoraj 100.000. Na Kitajskem pa včeraj niso zabeležili nobene smrtne žrtve, v tej državi je zaradi koronavirusa sicer umrlo 4632 ljudi. Koronavirus je po svetu doslej zahteval več kot 160.700 žrtev, največ v ZDA, kjer je doslej umrlo 39.015 ljudi, od tega 1867 včeraj.