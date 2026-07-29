Velika požarna ogroženost za vso Slovenijo, ponekod zelo velika

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (UZR) je danes razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih primorskih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče – Vogrsko. Za preostanek države velja velika požarna ogroženost.

Iz UZR opozarjajo, da je v času velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedano požigati ali odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki bi lahko povzročile požar.

V naravnem okolju je prepovedano požigati in kuriti Izven pozidanih površin je prepovedano izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar V primeru požara pokličite 112

Kot pojasnjujejo na inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so lahko v poletnih mesecih sila problematična tudi vroča dela, kateri stranski pojav je iskrenje, ter kurjenje v naravi. Zato je prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih ter izven pozidanih površin uporabljati predmete ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Mednje sodijo tudi pikniki z žari, ki se odvijajo v načeloma kontroliranem okolju - toda v primeru velike požarne ogroženosti niso dovoljeni.

Kazni za prekrške znašajo za fizične osebe znašajo 200-600 evrov. FOTO: Jure Eržen

Na kršitelje preži inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, poostren nadzor so napovedali tudi za prihodnje dni. Kazni za prekrške znašajo za fizične osebe znašajo 200-600 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike ali odgovorne osebe lokalne skupnosti pa od tisoč do 6000 evrov. Nadzor bo glede na pristojnosti izvajala tudi policija.

Velika oziroma zelo velika ogroženost pred požari velja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena, ki se te dni povečuje tudi zaradi začetka tretjega letošnjega vročinskega vala. V naslednjih dneh pričakujejo povečanje toplotne obremenitve po nižinah, ki se bo še stopnjevala.

Izjeme predstavljajo zatiranje prenamnoženih populacij insektov, uničevanja tujerodnih, škodljivih in invazivnih rastlin ali ob neškodljivem odstranjevanju kadavrov živali ob pojavu posebno nevarnih bolezni – a tudi za te aktivnosti je potrebno dovoljenje, ki ga izjemoma lahko izda pristojna izpostava uprave na podlagi vloge.

Prepovedano je kuriti, izvajati ognjemete ter požigati. FOTO: Dejan Javornik

Opazovanje in obveščanje pred požari v Sloveniji poteka drugače, odkar smo po katastrofalnih požarih na Krasu vzpostavili lastno protipožarno zračno floto z letali air tractor, ki so letos že gasile na težko dostopnih ali nedostopnih terenih na strmih, poraščenih ali odročnih območja, kjer je dostop z gasilskimi vozili otežen ali nemogoč. Prednost je hitra zračna intervencija, ki omeji širjenje ognja; letos na UZR beležijo več poletov in manj uničenih hektarjev na posamezno intervencijo.

Še vedno pa velja: če opazite požar v naravnem okolju, ga skušajte pogasiti ali pa takoj pokličite na 112 – a šele zatem, ko poskrbite za lastno varnost. V požarih v naravi nastaja kompleksna mešanica delcev, ogljikovega oksida in dioksida, vodne pare ter drugih sestavin, ki imajo različne neblagodejne učinke na zdravje. Slednji se še močneje izrazijo pri posebej ranljivih populacijskih skupinah, kot so bolniki s kroničnimi obolenji dihal, bolniki s kroničnimi srčno-žilnimi obolenji, mlajši otroci, nosečnice in starejši odrasli.