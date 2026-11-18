V Sloveniji porabimo približno tretjino manj antibiotikov, kot je povprečje v EU in evropskem gospodarskem prostoru. Lanska poraba 12,8 definiranega dnevnega odmerka na tisoč prebivalcev na dan Slovenijo uvršča med pet držav z najnižjo porabo antibiotikov. V naši soseščini je poraba še nižja v Avstriji, veliko več antibiotikov pa porabijo v Italiji in na Hrvaškem. V Sloveniji pa je izrazito prisotna razlika v predpisovanju antibiotikov znotraj regij.

Ob današnjem evropskem dnevu antibiotikov in svetovnem tednu ozaveščanja o odpornosti proti protimikrobnim zdravilom, ki vsako leto poteka od 18. do 24. novembra, so strokovnjaki na Zdravniški zbornici Slovenije opozorili, da mora biti vsak predpisan odmerek antibiotika dobro premišljen, saj ta zdravila ostajajo učinkovita samo tako, da ohranjamo bakterije občutljive, še posebej je to pomembno pri najhujših primerih, kot so uspeh operacij, presaditev in zdravljenje raka. Antibiotiki ostajajo učinkoviti samo tako, da ohranjamo bakterije občutljive. Cilj je do leta 2030 zmanjšati porabo protimikrobnih zdravil za še sedem odstotkov. Ukrepi se morajo začeti pri vsakem bolniku, ki za prehlad ali gripo po nepotrebnem dobi antibiotik.