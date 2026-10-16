Velike pošiljke mamil prinašajo dolge zaporne kazni

V zadnjem letu je policija razbila več kriminalnih združb, ki so v Slovenijo in tujino tihotapile velike količine drog, predvsem kokain. Člani prijetih združb so tako Slovenci kot tujci, saj mednarodne združbe dosegajo precej večje trge. Presenetljivi so zasegi visokih količin kokaina pri nas v zadnjem letu dni: med predajo so maja letos v Celju zasegli 60 kilogramov kokaina, konec decembra lani pa v Ljubljani dobrih 30 kilogramov kokaina. Zgolj zadnjo pošiljko policija ocenjuje na tri četrt milijona evrov.

Fotografije policijskih zasegov pričajo, da je letos pri nas prestrežen kokain še v distribucijskih kilogramskih paketih. Ti so označeni z različnimi podobami, kot so risba kapibare, jezik skupine Rolling Stones ali ekvadorska blagovna znamka tune Real. Namen oznak je lahko oznaka izvora ali vira kokaina, blago pa s sliko lahko označijo tudi za točno določenega prejemnika.

Majski zasegi kokaina v Celju, decembrski v Ljubljani in večletna preiskava oktobra prijetih šestih združb so med seboj ločene zadeve oziroma preiskave, potrjuje policija. Enako velja za celjske tovornjakarje, ki so z mamili poslovali na evropskem severu. To kaže na veliko samostojnih klanov z notranjo hierarhično organizacijo: vodje in organizatorji (tudi prek posrednikov) se dogovarjajo za posle...