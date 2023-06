Velike zveri na mizi prenovljene posvetovalne skupine

V nadaljevanju preberite:

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) se je prvič sestala prenovljena strokovna posvetovalna skupina za upravljanje velikih zveri, to je rjavega medveda, volka in risa, ki jo je že pred meseci napovedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. O skupini je dejal, da bo » iskala rešitve za izzive na tem področju.​