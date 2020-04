Velikim družinam maja še en del dodatka

Solidarnostni dodatek na družinskega člana

Za izplačilo solidarnostnega dodatka prejemnikom socialne pomoči 13,8 milijona evrov.

Konec aprila bo dodatek prejelo 328.780 upokojencev.

Vsebina drugega paketa je še nejasna.



Številni upajo na drugi sveženj

Ljubljana – Družine s tremi ali več otroki, ki so v torek na transakcijske račune prejele dodatek za velike družine, bodo maja dobile še en del dodatka, ki ga je vlada določila v svežnju protikoronskih ukrepov. Konec aprila bodo solidarnostne dodatke izplačali še upokojencem z manj kot 700 evri pokojnine in upravičencem do denarne socialne pomoči.V torek je ministrstvo za delo 28.217 družinam nakazalo dodatek za velike družine, ki je letni prejemek, namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima otrok status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.Po dosegljivih podatkih je 23.095 družin s tremi otroki prejelo po 404 evre, 5122 staršev s štirimi otroki ali več pa 491 evrov; natančneje 3951 družin s štirimi otroki, 813 s petimi, 222 s šestimi, 72 s sedmimi, 38 z osmimi, 19 z devetimi, šest z desetimi in ena z dvanajstimi.Državna blagajna je za to namenila 11,9 milijona evrov. Vsi ti lahko pričakujejo še eno nakazilo v maju – z interventnim zakonom se je dodatek za velike družine namreč zvišal, za 100 evrov pri treh otrocih in za 200 evrov, če so otroci štirje ali več, kar bo skupaj znašalo še okoli 3,3 milijona evrov.Konec aprila pa bodo enkratni solidarnostni dodatek dobili še upravičenci do denarne socialne pomoči, ki jih je bilo marca 95.137, in sicer po 150 evrov na upravičenca. Za štiričlansko družino bo, po pojasnilu ministrstva, iz naslova solidarnostnega dodatka za ranljive skupine namenjenih 600 evrov dodatka, za petčlansko s tremi otroki pa 750 evrov solidarnostnega dodatka ob 504 evrih dodatka za veliko družino.Na ministrstvu ocenjujejo, da bo za izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike socialne pomoči, med katerimi je 43.090 samskih oseb in 7497 parov brez otrok, treba zagotoviti okrog 13,8 milijona evrov.Prav tako 30. aprila bo solidarnostni dodatek prejelo 328.780 upokojencev – 89.990 upokojencev, ki ima manj kot 500 evrov pokojnine, bo dobilo 300 evrov, 115.130 upokojencev s pokojnino med 501 in 600 evrov 230 evrov, 77.355 upokojencev s pokojnino med 601 in 700 evrov pa 130 evrov. Enkratno izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence, brezposelne uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter za prejemnike poklicnih pokojnin, katerih prejemki znašajo manj kot 700 evrov, bo znašalo okoli 74 milijonov evrov.Na vprašanje, ali bo v drugem interventnem protikoronskem zakonu kakršnakoli rešitev za samozaposlene, ki koristijo možnost polovičnega delovnika zaradi varovanja otrok in so v prvem svežnju ostali spregledani, pa tudi, ali so predvideni dodatki za družine z enim ali dvema otrokoma, ki se jim je, bodisi zaradi napotitve na čakanje ali ker so upravičeni le do temeljnega dohodka samozaposlenih (700 evrov), razpoložljiv prihodek precej zmanjšal, so nam na ministrstvu odgovorili, v teh dneh pripravljajo ukrepe tako imenovanega drugega koronapaketa, s katerim želijo omiliti posledice pandemije.Pravijo, da so seznanjeni z različnimi pobudami in predlogi, ki jih prejemajo tako od delodajalcev in delodajalskih združenj kot od sindikatov in drugih predstavnikov delavcev, nevladnih organizacij, društev, zavodov, nanje pa se obračajo tudi posamezniki. »Kolikor se le da, smo jih in jih še bomo upoštevali. Naša ključna skrb ostaja ohranitev čim več delovnih mest in pomoč različnim skupinam prebivalstva. S prvim paketom ukrepov s področij našega ministrstva smo zajeli okvirno milijon ljudi. O konkretnih rešitvah v drugem paketu pa v tem trenutku še ne moremo govoriti,« so pojasnili.