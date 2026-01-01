  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Veliko dela tudi za medicinsko osebje

    Obravnavali so več (mladoletnih) oseb zaradi hude opitosti ali zastrupitve z alkoholom.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel  
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel  
    R. I.
    1. 1. 2026 | 12:13
    1. 1. 2026 | 12:36
    3:52
    A+A-

    V Urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana so izvedli 163 pregledov, od tega na travmi 132, opravili 28 malih operativnih posegov in enega velikega, 29 pacientov je domov odšlo z mavcem. Imeli so tudi dve reanimaciji. Na Internistični prvi pomoči (IPP) so v zadnjih 24 urah obravnavali 76 pacientov, od tega ponoči 16. Med temi so bile štiri zastrupitve z alkoholom in dve zastrupitvi zaradi drog oz. prepovedanih substanc. Na ostalih urgencah klinik pa je bilo brez večjih posebnosti, so sporočili z UKC Ljubljana. 

    Na IPP sta dve dežurni ekipi delali celo noč, saj je bil priliv pacientov konstanten in so pacienti prihajali celo noč. Obravnavanih je bilo precej zahtevnih urgentnih pacientov z različnimi kardiološkimi težavami in drugimi urgentnimi internističnimi stanji. Opravljenih je bilo veliko urgentnih preiskav (CT, RTG, odvzemi krvi). Zjutraj je bilo novim dežurnim ekipam predanih še 14 pacientov. Pacienti so prihajali z običajnimi težavami, niso pa zaznali posebnih odstopanj ali stanj, ki si bile npr. posledice hujših izgredov ali pretepov.

    Na Pediatrični kliniki, ki obsega tudi KO za intenzivno terapijo otrok, je bilo ambulantno pregledanih 42 bolnikov; v bolnišnico je bilo sprejetih 11 bolnikov. Žal tudi letos ni šlo brez akutnih zastrupitev z alkoholom - reševalci so pripeljali dva nezavestna mladostnika. 

    Na obeh Dispečerskih službah zdravstva Ljubljana, Maribor) je bilo v noči iz 31. 12. 2025 do 1. 1. 2026 (nočna izmena traja od 18.00 do 6.00) 384 klicev, intervencij nujne medicinske pomoči pa 129. Reševalne ekipe Reševalne postaje UKC Ljubljana so v noči na 1. 1. 2026 od 18.30 do 6.30 opravile 71 intervencij, od tega je bilo 51 nujnih in 20 nenujnih intervencij. 

    Posebno zahtevni intervenciji sta bili huda prometna nesreča v Črnučah kmalu po polnoči ter požar v večstanovanjskem objektu v okolici Ljubljane, zaradi katerega so bili na zdravljenje v UKC Ljubljana odpeljane tri odrasle osebe in trije otroci.

    Silvestrsko noč je zaznamovalo povečano število opitih oseb, med katerimi so izstopale mladoletne osebe.

    Obravnavali so tudi poškodbe s pirotehničnimi sredstvi, med drugim so na očesni kliniki obravnavali 14-letnika s poškodbo očesa zaradi uporabe petard, pri katerem je šlo za blažjo kontuzijsko poškodbo brez hujših zapletov. Večina poškodovanih s pirotehniko je bila starih med 20 in 30 let, dva pa sta bila najstnika. Dva sta dobila hujše poškodbe, tako da sta ostala brez enega ali več prstov, trije pa so imeli opekline in manjše rane po rokah, je povedal travmatolog urgentnega kirurškega bloka Simon Herman.

    V urgentni ambulanti infekcijske klinike za odrase je bilo pregledanih 28 bolnikov. Najbolj so prevladovale okužbe dihal, povzročene z gripo (predvsem pri necepljenih). Pri mnogih bolnikih so ugotavljali tudi pridruženo bakterijsko pljučnico. Sicer pa so obravnavali še nekaj okužb sečil, nekaj sumov na okužbe sklepov, pri mlajši bolnici pa so potrdili dotlej neznano akutno levkemijo in je bila sprejeta na KO za hematologijo za nadaljnje zdravljenje. 

    urgencanujna medicinska pomočalkoholUKC Ljubljanazdravstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Urgenca

    Veliko dela tudi za medicinsko osebje

    Obravnavali so več (mladoletnih) oseb zaradi hude opitosti ali zastrupitve z alkoholom.
    1. 1. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    Plameni zajeli znamenito amsterdamsko cerkev

    Vzrok požara še preiskujejo, lokalni mediji pa poročajo, da je stavbo zadela pirotehnika.
    1. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
