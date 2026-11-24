Čeprav bo za zdravstvene investicije v prihodnjem desetletju namenjenih 1,873 milijarde evrov, tako določa pred kratkim sprejet zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, se bodo onkološki bolniki in zaposleni, kot kaže, še dolgo stiskali v premajhnih prostorih. Med investicijami namreč ne bo 43 milijonov evrov vredne in leta 2024 načrtovane širitve Onkološkega inštituta Ljubljana v predvideni obliki, je po ministru dr. Tadeju Ostrcu potrdil še Simon Novak, državni sekretar na ministrstvu za zdravje.

To odločitev na ministrstvu za zdravje je pojasnil s tem, da že ob koncu gradnje ne bi zagotovili dovolj prostora za pričakovano število bolnikov, ki naj bi do konca leta 2040 naraslo za 20 odstotkov. Dolgoročni cilj je 60 odstotkov obravnave bolnikov v Ljubljani in 40 odstotkov v Mariboru.