Veliko srednjih šol drugega kroga sploh ne bo imelo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes objavilo stanje prijav za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto po prenosu prijav. Ministrstvo ugotavlja, da so se kandidati v primerjavi s prejšnjimi leti večinoma dobro porazdelili po programih in šolah. Na marsikateri šoli, kjer je le nekaj več prijavljenih, kot je prostih mest, bodo verjetno sprejeli vse, ki so se prijavili, in ne bo drugega kroga. Ena takih šol je, denimo, Gimnazija Bežigrad.

Na sprva 26.066 razpisanih mest se je do 2. aprila prijavilo 22.976 kandidatov. Do 23. aprila so svojo prijavo za vpis lahko prenesli na drugo srednjo šolo. Ministrstvo je sporočilo, da se je za to odločilo 1936 kandidatov. Ker se je na posamezne programe prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je ministrstvo zmanjšalo število razpisanih mest za 498.

Vpis Srednje Sole Prijave 2024-25

Deleži prijavljenih kandidatov so se v primerjavi z lani povečali v programih srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, zmanjšali pa so se v srednjih strokovnih in gimnazijskih programih. Ministrstvo ugotavlja, da so se prijavljeni kandidati večinoma porazdelili, »zato po roku za prenos prijav ne zaznavamo posebnega pritiska na posamezne programe ali šole«. Dodali so, da vse to pomeni, »da so se kandidati letos ustrezneje prijavljali v različne programe glede na svojo učno uspešnost«.

Nekateri že odrešeni

Večina ljubljanskih gimnazij ima le nekaj prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih vpisnih mest. Če ne bodo imele ponavljavcev in jim bodo odobrili nadnormativne oddelke, v katerih je lahko največ 32 dijakov, bodo lahko sprejele vse, ki so se prijavili. Skupno bodo na tak način po državi zagotovili še dodatnih 400 do 500 mest, so sporočili z ministrstva. Šole, ki imajo preveč prijavljenih in dodatnih mest, ne bodo mogle zagotoviti, bodo imele omejitev vpisa in drugi krog vpisnega postopka. To bo znano do 24. maja.

Ravnatelj Gimnazije Ledina Roman Vogrinc, na kateri so imeli najprej največji presežek prijavljenih, je že zaprosil za nadnormativne oddelke, s čimer bodo sprejeli vse, ne bo omejitve vpisa in drugega kroga: »Letos smo priča lepi zgodbi, ker je po gimnazijah zelo enakomerna porazdelitev. S tem smo prihodnje gimnazijce odrešili pritiska drugega kroga.«

Na spletni strani Gimnazije Bežigrad so že zapisali, da bodo sprejeli vseh 211 dijakov, drugega kroga ne bo. »Zdaj se vpisujejo res pravi. Veliko prej kot ministrstvo so otroci sami spoznali, kam naj se vpišejo, da bodo uspešni. So pa velik problem visoke ocene. Na splošni gimnaziji imamo 131 učencev z vsemi točkami, na športnem oddelku imajo vsi prijavljeni vse točke, nekatere, ki so bili najprej prijavljeni na športni oddelek, smo pregovorili, da so prijavo prenesli na splošne oddelke,« je dejal direktor Ciril Dominko. Zelo je kritičen do vpisnega postopka: »Ni smiselno, da imajo 14 dni časa, da prenesejo prijavo, če vemo, da se to dogaja samo zadnja dva dni. Pol leta se ukvarjajo samo z vpisom.«

Še nekaj dobrih let

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter direktorica Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar ugotavlja, da letos ni bilo »drame«. »Veliko šol bo sprejelo vse prijavljene. Človek se sprašuje, zakaj taka psihoza pred vpisom? Lahko pa odločitev šole, da ne bo omejila vpisa in bo sprejela vse prijavljene, negativno preseneti kandidate, ki so pričakovali drugi krog, a tega sploh ne bo, torej se nihče več ne more vpisati. To kaže, da se v teh postopkih lahko zgodi marsikaj. Pravičnosti pri tem ni mogoče ujeti, vpis je ena velika loterija,« pravi.

Omejitve vpisa pa bodo gotovo imeli bodoči frizerji po vsej Sloveniji. Med temi šolami je tudi Srednja frizerska šola Ljubljana. Ravnatelj Tadej Braček pravi, da je svetovalni službi sicer uspelo nekaj prijavljenih preusmeriti, a še vedno jih je skoraj 50 preveč: »Ministrstvo je šole na začetku leta pozvalo, naj povečamo vpis, ampak pri nas ni prostora. Toliko prijavljenih razumem kot dokaz, da delamo dobro, lani je bil položaj namreč identičen. Želim pa si, da bi se tisti, ki bi končali naš program, zaposlili v tej panogi, da ne bi odhajali drugam, kar se dogaja, in s tem je seznanjena tudi Obrtna zbornica Slovenije. Glede na demografijo nas čaka še pet let debelih krav.«