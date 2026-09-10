Veliko število obolelih otrok, vse pristojne službe so na terenu

Z ljubljanskih osnovnih šol poročajo o velikem številu obolelih otrok. Na Osnovni šoli Koseze je danes od pouka izostalo več kot 300 učencev (od vsega skupaj okoli 700), še vedno odhajajo domov zaradi bruhanja in slabosti, nekateri imajo tudi drisko in povišano telesno temperaturo. Zaradi zdravstvenih težav otrok je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.

Da so bili obveščeni o večjem številu manjkajočih otrok na eni izmed ljubljanskih šol, so za Delo potrdili na NIJZ. Po prvih informacijah, ki so jih prejeli, so šolarji navajali bruhanje, ki se je začelo včeraj zvečer in ponoči.

Kot so dodali, so na terenu vse službe, tako z NIJZ kot tudi z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin​ in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Po neuradnih informacijah pediatri poročajo tudi o primerih z drugih osnovnih šol.

V UKC Ljubljana vsaj za zdaj, kot so sporočili, niso sprejeli otrok iz ljubljanskih osnovnih šol, ki bi imeli opisane težave.