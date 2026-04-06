Velikonočni ponedeljek, čas obiskov, na cestah pričakovati povečan promet

Na velikonočni ponedeljek, ki je v Slovenji in večini evropskih držav dela prost dan, je na cestah vnovič pričakovati povečan promet. Krepil se bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk ob lepem vremenu, najbolj pa bo po napovedih zgoščen popoldne, ko se bodo poleg izletnikov mnogi vračali domov z oddiha ob podaljšanem koncu tedna.

Prometno-informacijski center gnečo pričakuje zlasti v smeri od Hrvaške proti Avstriji in od Madžarske proti Italiji.

Ozka grla so mogoča na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo, na območjih delovnih zapor Celje-Fram, Domžale-Šentjakob, Postojna, Trebnje zahod-Novo mesto vzhod, med Lescami in Jesenicami na vzporedni cesti (zaprt priključek Jesenice zahod), na ljubljanskem avtocestnem obroču, na primorski avtocesti ter med Koprom in prehodi s Hrvaško.

Velikonočni ponedeljek: obiski, trkljanje pirhov, streljanje z možnarji Po verskem izročilu je velikonočni ponedeljek namenjen obiskom, ko naj bi verniki novico o Jezusovem vstajenju ponesli med sorodnike in prijatelje, mnogi pa ga izkoristijo tudi za izlete in druge aktivnosti. Ker je veliki ponedeljek dela prost dan, ga mnogi izkoristijo za počitek, druženje ali krajša potovanja. Po cerkvah bodo medtem še vedno potekala velikonočna bogoslužja. Papež Leon XIV. bo opoldne na Trgu sv. Petra v Vatikanu molil z verniki in s tem zaključil letošnje praznovanje velike noči. Po več slovenskih krajih je tudi navada, da na velikonočni ponedeljek v krogu družine ali širše pripravijo igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. Ponekod na ta dan tudi pokajo s karbidom in streljajo z možnarji. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, da je lahko ta zelo star običaj za nekatere ljudi in tudi živali neprijeten, lahko pa je tudi nevaren, ker lahko pride do poškodb. Še posebej nevaren je takrat, ko ljudje sami izdelujejo eksplozivne snovi ali če je zraven prisotno uživanje alkohola, opozarjajo.

Na avtocestah in hitrih cestah se napoveduje večje število vozil s tujo registracijo. Velikonočni ponedeljek je namreč dela prost dan v večini evropskih držav, v Avstriji, na Hrvaškem in Poljskem pa se danes zaključujejo počitnice. Mnogi se bodo zato vračali z oddiha.

V Mirni Peči vseslovenski blagoslov motorjev

Po državi se tekom dne pričakuje tudi večje število motoristov, v Mirni Peči bo namreč dopoldne potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

V Sloveniji v času velikonočnih praznikov velja tudi omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase, in sicer še danes med 8. in 22. uro.