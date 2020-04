Velikonočni ponedeljek v znamenju epidemije

KLJUČNI PODATKI V ZDA brez dela že 16 milijonov ljudi

V Italiji včeraj najmanj smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19

Minister Hojs zatrdil, da policistom že razdeljujejo ustrezne maske

8.30 STO začenja s promocijo turizma

8.10 Epidemija udarila tudi po pivovarjih

7.40 Minister Hojs: napako z maskami smo odpravili

7.30 V ZDA vse več lačnih in revnih

FOTO: Reuters

7.00 Velikonočno zaviranje kola v Metliki kljub omejitvam

Slovenska turistična organizacija (STO) bo v Italiji v sodelovanju s tamkajšnjimi poslovnimi partnerji takoj po praznikih začela s predstavitvijo Slovenije kot privlačne turistične destinacije prek spletnih predstavitev oziroma webinarjev. Na teh predstavaitvah se bo predstavila italijanskim organizatorjem potovanj. STO je zaradi epidemije novega koronavirusa prilagodila promocijske in druge aktivnosti obstoječim razmeram. Na družbenih omrežjih ob tem sledilce spodbujajo k virtualnemu načrtovanju potovanja po Sloveniji v okviru kampanje Ostani doma, potuj jutri. Delijo tudi navdihujoče zgodbe in pobude deležnikov slovenskega turizma in navdušujejo Slovence za kasnejše dopustovanje v domači državi, spodbujajo jih tudi k nakupovanju slovenske hrane in k podpori domačim ponudnikom ter podjetnikom.Zaprtje barov, odpovedani športni dogodki in koncerti ter okrnjeno javno življenje so prizadeli tudi evropske pivovarje. Male in velike pivovarne se bojijo katastrofalnega poletja, saj je v skladu z ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa padlo tudi povpraševanje po pivu. Nizozemski pivovar Heineken, ki je navzoč v 70-tih državah in je opozoril, da se bodo razmere še poslabšale v drugem četrtletju. Največji nemški pivovar Radeberg pa je ocenil, da s prodajo piva v trgovinah ne bodo mogli nadoknaditi izpada zaradi zaprtih barov. »V prihodnjih tednih ne pričakujemo izboljšanja,« so ocenili. Samo v zadnjem tednu marca je prodaja piva v Nemčiji na letni ravni padla za 9,4 odstotka.Sindikat policistov Slovenije je včeraj na notranjega ministra Aleša Hojsa in v. d. direktorja Policije Antona Travnerja naslovil zahtevo za takojšen umik dobavljenih zaščitnih mask, češ, da niso ustrezne. Minister je najprej sindikatu odgovoril, naj se za neustreznost zaščitne opreme zahvalijo nekdanjemu vodstvu policije in ministrstva. Sinoči pa je Hojs na twitterju zapisal, da ima policija na zalogi ustrezne zaščitne maske, da pa ne izključuje možnosti, da je prišlo do pomote na eni izmed 111-tih policijskih postaj. Notranji minister je še zatrdil, da je napaka že odpravljena, policistom pa že razdeljujejo ustrezne zaščitne maske.V Združenih državah Amerike so zaradi epidemije novega koronavirusa zabeležili že več kot 16 milijonov brezposlenih, največ med njimi jih je iz New Yorka . Mestne in državne oblasti kljub rekordnemu številu žrtev upajo, da se epidemija hitro približuje vrhuncu, finančno ministrstvo pa zatrjuje, da bo večina upravičencev še ta teden dobila enkratno izplačilo v višini do 1200 dolarjev za odraslega in 500 za otroka. Vlada poleg tega ponuja subvencije manjšim in srednje velikim podjetjem, ki ne odpuščajo zaspolenih, tisti, ki se vendarle znajdejo pred okenci uradov za posredovanje dela, pa bodo dobili dodatno nadomestilo v višini 600 dolarjev na teden.Člani Metliške folklorne skupine Ivan Navratil, ki na velikonočni ponedeljek vsako leto pripravijo prireditev Vuzemski ponedeljek s tradicionalnim zaviranjem kola, bodo ta značilni metliški obred izvedli kljub epidemiološkim omejitvam. Ob predvajanem petju, ki bo slišno po vsej Metliki, bodo v narodnih nošah zaplesali pred svojimi domovi. Metliško vuzemsko obredje plešejo brez glasbene spremljave, plesalci pa si dajejo takt z lastnim petjem. Metliško kolo bodo zavirali danes ob 15. uri.