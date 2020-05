KLJUČNI POUDARKI:

• Veljati je začel drugi paket interventnih ukrepov

10.20 V Rusiji največ novih okužb v enem dnevu do sedaj

9.38 Kadilci so bolj ogroženi, opozarja NIJZ

8.58 V Los Angelesu testi za okužbo z novim koronavirusom za vse

8.45. Drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije od danes v veljavi

8.00 Raziskava: Omejitveni ukrepi nekaj manj kot polovici Slovencev prekrižali načrte za prvomajske praznike

V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 7933 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največ v tej državi do sedaj. Okuženih je sicer že 114.431 ljudi. Umrlo je 1.169 oseb, od tega 96 v zadnjem dnevu. Kljub porastu novih okužb sta števil okuženih na prebivalca in smrti glede na prebivalstvo, relativno nizki v primerljivi z evropskimi državami. Vendar pa obe krivulji naraščata eksponentno in še ne kažeta znakov umirjanja.Kadilci so najverjetneje bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom. Dokazov za to sicer trenutno ni dovolj, vse več indicov pa kaže, da imajo ob okužbi s koronavirusom zelo verjetno zvišano tveganje za zaplete, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in v Združenju za kronične nenalezljive bolezni. »Na splošno so osebe, ki kadijo, bolj dovzetne za okužbe dihal in zaplete teh okužb, saj imajo okvarjen migetalčni epitel, ki je zaščita dihalnih poti, in poslabšan imunski odgovor. Zato je verjetno, da so kadilci bolj dovzetni za okužbo in za zaplete po okužbi z novim koronavirusom v primerjavi z osebami, ki ne kadijo. Možnost okužbe z novim koronavirusom je lahko večja tudi zato, ker so prsti (in morda onesnažene cigarete) v stiku z ustnicami, kar povečuje možnost prenosa virusa z roke v usta,« so zapisali na NIJZ.Zvišano tveganje za zaplete imajo tudi bolniki s sladkorno boleznijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo ter boleznimi srca in ožilja. STAVeč kot mesec dni potem, ko je predsednik ZDAzatrdil, da lahko vsak, ki si to želi, v ZDA opravi test za okužbo z novim koronavirus, je Los Angeles postal prvo mesto v ZDA, ki to dejansko zagotavlja. Tamkajšnji županje sporočil, da se lahko brezplačno testira vsak, ki to želi. V Los Angelesu je število okuženih z novim koronavirusom do četrtka zvečer naraslo na 23.220, za covidom-19 pa je umrlo 1111 ljudi. Število okužb in smrtnih primerov v mestu zadnje dni počasi ponovno narašča.Kljub prepovedi je včeraj zvečer in ponoči gasilce od Primorske do Koroške zaposlovalo tudi gašenje kresov . Kot poročajo na portalu Centra za obveščanje in reševanje, je v Ljubljani kres zagorel v Žabkarjevi ulici, kar je zahtevalo intervencijo Gasilske brigade Ljubljana. V Starem trgu na obrobju Slovenj Gradeca so morali zaradi kresovanja intervenirati gasilci PGD Sele-Vrhe in PGD Stari trg. Na Severnem Primorskem je gorelo v Solkanu in Volarju pri Tolminu. Intervenirati so morali gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Tolmin.Danes je začel veljati drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa , ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Veljati je začela tudi novela zakona, ki prinaša delno sprostitev ukrepov na sodiščih in v javni upravi.Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme, s katero bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah.Nekaj manj kot polovica Slovencev je za prvomajske praznike načrtovala izlet, dopust oz. potovanje in so jim ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa načrte prekrižali, kaže raziskava tržnoraziskovalne družbe Aragon. Večina bi obiskala Hrvaško ali kakšno drugo članico EU oziroma kakšnega od domačih krajev. Podatki zadnjega merjenja javnega mnenja, ki ga je Aragon izvedel med 25. in 28. aprilom so pokazali, da bi od 45 odstotkov vprašanih, ki so za prvomajske praznike načrtovali, dopust, izlet ali potovanje, sosednjo Hrvaško obiskalo 36 odstotkov, kakšno od slovenskih izletniških ali turističnih točk 30 odstotkov, ostale države EU pa 20 odstotkov vprašanih. V ostale države sveta bi jih potovalo šest odstotkov, pet odstotkov bi jih obiskalo države bivše Jugoslavije, ki niso članice EU, tri odstotke pa je načrtovalo pot v druge evropske države zunaj EU.Po najnovejših, včeraj objavljenih podatkih je na območju Slovenije do srede ob 24. uri umrlo 91 ljudi. V sredo sta življenje izgubila še dva obolela. Novih okužb je bilo enajst, skupaj doslej 1429. Testiranj je bilo 1252. Hospitaliziranih je bilo 63 ljudi, od tega 22 na intenzivni negi, odpustili so 3 ozdravele.