Veljati začenja sistem 80/90/100

Z novim letom v uporabo prehaja več novosti v okviru septembra uveljavljene novele zakona o urejanju trga dela, in sicer zvišanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, t.i. sistem 80/90/100, ki omogoča krajši delovni čas delavcem pred upokojitvijo, ter spremembe na področju zagotavljanja dela delavcev uporabniku agencijskega dela.

Novela določa, da bo najnižje nadomestilo za čas brezposelnosti od danes znašalo najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa 130 odstotkov bruto minimalne plače. Osnova za izračun nadomestila medtem ostaja enaka, prav tako upravičenost do nadomestila in trajanje te pravice glede na dolžino zaposlitve.

Najnižje in najvišje nadomestilo sta bila od leta 2013 fiksirana pri 530 oz. 893 evrih bruto, glede na minimalno plačo za leto 2025 pa bi se denimo zvišala na 894 evrov oz. 1661 evrov bruto.

Novela z današnjim dnem uvaja tudi novo možnost dogovora o krajšem delovnem času delavca pred upokojitvijo, tako imenovani ukrep 80/90/100. Delavci, starejši od 58 let ali z dopolnjenimi 35 leti pokojninske dobe, bodo tako lahko delali z 80-odstotnim delovnim časom, 90-odstotno plačo in 100-odstotno plačanimi prispevki. Zahtevana starost za koriščenje tega ukrepa se bo od leta 2028 dalje postopoma zviševala za po tri mesece, tako da bo leta 2035 znašala 60 let.

Z ukrepom se želi delodajalce spodbuditi, da delavcem z namenom prilagoditve delovne obremenitve omogočijo opravljanje dela s krajšim delovnim časom. Starejšim bi se s tem olajšalo daljše ostajanje v delovni aktivnosti, kar naj bi imelo pozitiven učinek na njihovo materialno blaginjo ter na javne finance in sisteme socialne varnosti.

Na novo so z januarjem v uporabi še spremembe na področju zagotavljanja dela delavcev uporabniku agencijskega dela. Ker so agencijski delavci posebej ranljiva skupina zaposlenih, se z namenom učinkovitejšega nadzora dopolnjuje opredelitev dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Viša se bančna garancija za opravljanje dejavnosti, in sicer s 30.000 evrov na 100.000 evrov, določa se tudi dodaten pogoj zanjo, in sicer, da mora imeti pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v drugi državi članici EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švicarski konfederaciji, ustanovljeno podružnico na območju Slovenije.

Še ena novost, to je spodbuda za zaposlitev starejših brezposelnih, bo medtem v uporabi od 20. januarja. Zavod RS za zaposlovanje bo namreč starejšim od 59 let, ki se bodo v času upravičenosti do denarnega nadomestila za brezposelnost zaposlili pri delodajalcu, ki ne bo njihov zadnji pred nastankom brezposelnosti, izplačeval spodbudo za zaposlitev v višini 40 odstotkov mesečnega neto zneska denarnega nadomestila, priznanega na dan zaposlitve. To bo veljalo do izteka obdobja upravičenosti do nadomestila, a najdlje 12 mesecev po zaposlitvi.