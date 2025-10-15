Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na obalni cesti jih odpravljajo

Vlada s predlogom zakona o interventnem ukrepu za štiri mesece podaljšuje veljavnost letnih elektronskih vinjet. Veljavnost se bo po predlogu zakona podaljšala šteto od dneva poteka njihove veljavnosti, določene ob nakupu. »Pri tem se upoštevajo letne elektronske vinjete za vozila prvega cestninskega razreda (motorna kolesa) in drugega cestninskega razreda A in B (bivalna vozila, osebna vozila), katerih veljavnost 1. decembra leta 2025 še ni potekla,« so sporočili po seji vlade.

Kot so pojasnili, z ukrepom podaljšanja veljavnosti vinjet zagotavljajo pravičnejšo obravnavo imetnikov letnih elektronskih vinjet, saj jim je omogočeno podaljšano obdobje uporabe cestninskega omrežja brez dodatnih stroškov. »S tem se blažijo negativne posledice zmanjšane pretočnosti cestninskega omrežja zaradi velikega investicijskega cikla na naših avtocestnih odsekih, ki je nujno potreben z vidika varne uporabe teh avtocestnih odsekov, in ohranja zaupanje uporabnikov v sistem vinjetnega cestninjenja,« so zapisali.

Podaljšanje veljavnosti omenjenih elektronskih vinjet bo izvedel upravljavec cestninskih cest brez zaračunavanja kakršnih koli stroškov cestninskim zavezancem.

V primeru uveljavljanja povračila vrednosti letne elektronske vinjete bo možno povračilo uveljavljati le za čas od dneva nastopa zakonitega razloga do dneva poteka njihove veljavnosti, določene ob njihovem nakupu. »Poleg navedenega se upravljavec cestninskih cest zavezuje, da najpozneje do 1. decembra letos prilagodi sistem cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste tako, da bo omogočal uporabo cestninskih cest tudi z letnimi elektronskimi vinjetami, katerih veljavnost je v skladu s tem zakonom podaljšana,« je vlada naložila Darsu.

Obalna cesta bo prekategorizirana v glavno cesto

V prizadevanjih za izboljšanja prometne problematike na širšem območju slovenske Istre, pogojene s cestninjenjem osebnih vozil na hitri cesti H5 in H6, je treba uveljaviti rešitev, ki ne ruši enotnosti dobro uveljavljenega in delujočega sistema cestninjenja ter zagotoviti nediskriminatorno obravnavo uporabnikov na celotnem omrežju cestninskih cest v Sloveniji.

Konec septembra je že poslanska skupina SDS sicer vložila novelo zakona o ukinitvi cestninjenja na tem približno 10 kilometrov dolgem odseku hitre ceste.

V zadnjih letih se prometne obremenitve nenehno povečujejo. Še posebej v poletnih mesecih promet dosega vrednosti, ki presegajo povprečne obremenitve, zato se pojavljajo izrazite prometne konice, zastoji, povečana nevarnost prometnih nesreč in negativni vplivi na okolje ter slabša kakovost bivanja v naseljih. Pomemben delež prometa predstavljajo tranzitna vozila, ki se izogibajo uporabi elektronskih vinjet na hitrih cestah H5 in H6.

Ukrep prekategorizacije začne veljati 1. januarja leta 2026. FOTO: Boris Šuligoj

Številni vozniki, predvsem tujci in dnevni migranti, se izogibajo plačilu elektronske vinjete in uporabljajo alternativne poti skozi naselja, kot so Škofije, Dekani, Bertoki, Šalara, Izola in Lucija. Posledično so občinske ceste, ki niso načrtovane za tako visoke prometne obremenitve, preobremenjene. Preusmerjanje prometa na lokalno cestno omrežje tako neposredno vpliva na prometno varnost, pretočnost in vzdrževanje občinskih cest, hkrati pa negativno vpliva na življenjski standard lokalnega prebivalstva, ki se sooča z več hrupa, prašnosti in omejenim dostopom do svojih naselij.

Da bi se navedeni izzivi učinkovito naslovili do zgraditve nove hitre ceste Koper–Dragonja, je vlada naložila ministrstvu za infrastrukturo, da uredi prekategorizacijo hitrih cest H5 in H6 v kategorijo glavne ceste, ki se določi kot izbirna cestninska cesta. Tak ukrep bi omogočil, da bi bila bodoča glavna cesta, ki bi nasledila hitri cesti, še naprej v upravljanju in vzdrževanju družbe Dars kot upravljavca cestninskih cest, pri čemer bi bila kot izbirna cestninska cesta cestninjena izključno za tovorna vozila, torej za vozila nad 3500 kilogramov največje dovoljene mase. Uporaba odseka ceste med Škofijami in Izolo bo tako odslej za osebna vozila brezplačna, kar bo razbremenilo lokalne ceste in naselja, ki so zdaj pogosto preobremenjena.

Ukrep prekategorizacije začne veljati 1. januarja leta 2026 in je predviden kot začasen ukrep do zgraditve hitre ceste Koper–Dragonja.