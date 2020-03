»Vemo, da lahko kdo od nas tudi umre«

V nedeljo je v uradnem listu izšel odlok, ki prekinja izobraževalne procese za vse mlade zdravnike brez licence, njihov delodajalec pa jih lahko razporedi za potrebe preprečevanja in obvladovanja novega koronavirusa. To pomeni, da gredo mladi zdravniki v prve bojne linije. Odlok, ki zadeva okoli 2000 mladih zdravnikov, je začel veljati takoj.



»Šolali smo se, da bomo pomagali ljudem. Nismo si mogli predstavljati, da se bo širil tak virus. Želimo pomagati, ob tem pa nas je tudi strah, saj vemo, da kdo od nas lahko tudi umre,« je dejala Tina Bregant, predstavnica mladih zdravnikov. Zakaj?

K okuženim 2000 mladih zdravnikov

V primeru močnega izbruha epidemije z veliko bolnimi v bolnišnicah, kar se za Slovenijo pričakuje v prihodnjih dveh tednih, bo največja težava zagotovitev zadostnega števila zdravstvenega kadra. Eden od ukrepov za boljšo oskrbo bolnikov je izredna prerazporeditev, ki jo je vlada omogočila s sprejetjem odloka o razporejanju približno 2000 zdravnikov brez licence.



Nanaša se na zdravnike z diplomami, ki so bili do zdaj bodisi pripravniki, sekundariji in specializanti za določeno medicinsko stroko. Namesto da bi se še naprej izobraževali za kirurge, ginekologe, nevrologe, interniste, so se že v ponedeljek iz izobraževanj, ki potekajo za številne v obeh kliničnih centrih, vrnili k svojim matičnim delodajalcem. Tam čakajo na razpored, kot ga bo zahtevala epidemija. Na čakanju so v teh dneh tudi zdravniki specialisti, katerih oddelki so zaprti, saj bodo v njih sprejemali okužene bolnike.



»Veliko zmoremo, ljudje so nam za pomoč hvaležni. Prav se nam zdi, da s tem, ko gremo v prvo bojno linijo, zaščitimo starejše kolege, ki so dovzetnejši za okužbe. Verjamemo, da nam bodo naši profesorji na koncu stisnili roko in rekli, da smo se izkazali. Veseli nas, da zdravniška zbornica bedi nad tem, da nas ne bodo poslali pred močno kužne bolnike brez zaščitne opreme," je dejala zdravnica Tina Bergant, ki sodeluje od včeraj tudi v kriznem štabu vlade za obvladovanje koronavirusa.

Prehrana, zaščitna oprema in počitek

Mladi zdravniki - to so zdravniki brez specialističlnega izpita in še pet let po njem, skupaj jih je 4000 - se bojijo izkušenj, ki jih imajoi zdravniki in zdravstveni delavci na Kitajskem in v Italiji.



»Poskrbeti je treba tudi za našo prehrano in počitek, da se nam ne bo zgodilo kot na Kitajskem in v Italiji, kjer izčrpani zdravniki in medicinske sestre umirajo. Ni dovolj, da se dogovorimo, treba nas je tudi formalnopravno zaščititi, da bodo naše družine imele zagotovilo, če se kaj zgodi,« je povedala sogovornica.



Pričakuje se, da bo krizni štab obravnaval tudi predlog, da bi v bitki proti koronavirusu angažirali vse, ki so diplomirali na medicinski fakulteti, med njimi 1200 zobozdravnikov.

Testiranje potrebno

Zdravstveni delavci po delu z okuženimi bolniki zdaj odhajajo k svojim družinam. Da ne bi prenašali okužbe, so vlado prosili za možnost prenočevanja v bližini bolnišnic. V Ljubljani sta dva lastnika stanovanj že samoiniciativno ponudila svoji stanovanji v brezplačno uporabo.



Tino Bregant najbolj skrbi napoved opustitve testiranja v primeru suma na okužbo, kot je bilo napovedano v preteklih dneh. To skrbi tudi predsednico zdravniške zbornice Zdenko Čebašek Travnik, ki opozarja še, da zaščitna sredstva za zdravnike – plašči, maske, obuvala, očala – še niso zagotovljena.

Ortopedska in dermatološka klinika UKC pripravljeni

Od ponedeljka nikjer v Sloveniji ne sprejemajo več nenujnih bolnikov, ampak samo nujne, tiste z napotnico zelo hitro, bolnike z rakom in nosečnice.



Po besedah Janeza Poklukarja, generalnega direktorja UKC Ljubljana, sta ortopedska klinika in dermatologija že pripravljeni na prve težje bolnike s koronavirusom. Včeraj so jih na posebnem oddelku za bolezen covid-19 zdravili 14, še štiri so oskrbovali na intenzivni terapiji, od pet do 15 pa jih je vedno na tako imenovanem prehodnem oddelku, kjer jih opazujejo.