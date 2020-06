FOTO:Verbund bi oškodovancem plačal le tri odstotke škode

Podivjana Drava 6. novembra 2012 na jezu v Markovcih. FOTO: Tadej Regent/Delo

Na Ptuju še nimajo izvedenskih mnenj

Duplek, 5. november 2012 ... FOTO: Tadej Regent/Delo

Skupna tožba v Vuzenici

Dravograd pod vodo ... FOTO: Voranc Vogel/Delo

Dravograd – Epidemija novega koronavirusa je še zmanjšala že tako majhne možnosti za uspeh slovenskih tožnikov, ki na treh slovenskih sodiščih (Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec) tožijo avstrijskega upravljavca hidroelektrarn na Dravi, družbo Verbund, za škodo v uničujočih poplavah vzdolž reke novembra leta 2012.Številni tožniki še vztrajajo, nekateri so obupali, eden od tožnikov pa epiloga ne bo doživel. Po večmesečni prekinitvi dela sta konec meseca na Okrožnem sodišču v Mariboru le razpisani obravnavi v dveh zadevah. Po informacijah predsednice sodiščana pravdnem oddelku mariborskega okrožnega sodišča poteka še trideset zadev, deset je rešenih. V treh primerih so bile tožbe umaknjene zaradi neplačila takse. Na gospodarskem oddelku istega sodišča je poteka še deset zadev. »Osem je končanih, ena z umikom tožbe,« so sporočili s sodišča.V zvezi s končanimi zadevami na sodišču pojasnjujejo: »V dveh zadevah sta bila tožbena zahtevka zavrnjena, ostale zadeve so bile odčrtane iz različnih procesnih razlogov v skladu z zakonom o pravdnem postopku.«Ptujsko sodišče obravnava 31 tožb proti Verbundu. Tri zadeve so že zaključene. »V dveh zadevah sta bila izdana sklepa o ustavitvi postopka, eno zadevo pa so zaradi nepristojnosti odstopili drugemu sodišču,« je povedal predsednik Okrožnega sodišča na Ptuju. Ptujsko sodišče v tožbah slovenskih oškodovancev proti Verbundu še ne razpolaga z izvedenskim mnenjem. »Vzrok je slabo ekonomsko stanje tožnikov. Trenutno smo v fazi zbiranja predujma za njegovo izdelavo,« je pojasnil Žmauc.Najmanj zadev, le osem, obravnava slovenjgraško okrožno sodišče. »Vse zadeve so še odprte. V nobeni ni razpisana glavna obravnava,« je povedala predsednica sodišča. Sodnik, ki v Slovenj Gradcu obravnava tožbe proti Verbundu, v treh postopkih že razpolaga z izvedenskim mnenjem, a ima tožena stranka nanj pripombe. »Zato bo izveden dokaz z neposrednim zaslišanjem izvedenca hidrometeorološke stroke,« so pojasnili.Da bi se izognili zapletom z dragimi izvedenskimi mnenji – posamezno stane kar okoli sto tisoč evrov –, so se v občini Vuzenica odločili za skupno tožbo s fizičnimi osebami na sodišču v Celovcu. A tudi tam zadeve stojijo. Po informacijah, ki jih imajo od celovških odvetnikov, bo tako gotovo še do konca junija. V Vuzenici se je za tožbo odločilo malo ljudi, le tisti, ki so utrpeli največjo škodo. Verbund jim je lani prek odvetnikov ponudil, da plača tri odstotke škode. Ponudbo so zavrnili.Župan Vuzenice in predsedujoči sveta koroške regijenamerava v kratkem na Koroško povabiti ministra za okolje Andreja Vizjaka. »Tem za pogovor je veliko. Ne le Drava, ob kateri se ljudje še vedno počutijo ogrožene, ampak tudi projekt vodooskrbe v Dravski dolini, čistilni napravi v Črni in Mežici, svinec v zgornji Mežiški dolini in še bi lahko naštevali,« je dejal Golob. Ministru bodo v sliki pokazali, kako sosedi Avstrijci po vsakem večjem neurju na slovensko stran spuščajo mulj, ki se poseda nizvodno. »Lokalne skupnosti ob Dravi pa to požiramo. Kje pa so v tem primeru nevladniki, Dravske elektrarne, ministrstvo za okolje in prostor?« se sprašuje Golob.