FOTO:Verjel je, da bo čas prinesel rešitve

Foto Tomi Lombar



Sredi tega meseca je umrl veliki humanist, 87-letni Branko Lustig, hrvaški Jud, ki je kot otrok preživel taborišči Auschwitz in Bergen-Belsen. V zrelih letih je postal filmski producent svetovne slave, dobitnik dveh oskarjev, za filma Schindlerjev seznam in Gladiator. Kot je sam večkrat dejal, je bil v življenju v marsičem povezan tudi s Slovenijo.Tako je bil vse življenje hvaležen neznani Radovljičanki, ki mu je po prihodu iz taborišča pomagala, da si je pozdravil pljuča in se okrepil. Pozneje je pogosto sodeloval tudi s slovenskimi filmskimi ustvarjalci.Pred desetletjem, po upokojitvi, se je posvetil humanitarnemu delu, predvsem ozaveščanju mladih o holokavstu in pogubnosti vsakršne nestrpnosti. Postal je častni predsednik Festivala strpnosti v Zagrebu in ga nato pomagal širiti še v sosednje države, pred petimi leti tudi v Slovenijo, kjer ga je v sodelovanju z Mini teatrom v svoj vsakoletni program vključil Judovski kulturni center v Ljubljani.Prireditev, po dveh letih preimenovana v festival Hiša strpnosti, je bila letos že petič. Na prvih je bil navzoč tudi Branko Lustig. Seveda smo novinarji izkoristili ponujeno priložnost. Branka Lustiga sem za pogovor zaprosila na drugem festivalu, kjer pa je bil po pogovoru z dijaki zelo utrujen. Privolil je le v kratek pogovor, ki ga potem nisem objavila, ker sem ga želela nadaljevati ob njegovem naslednjem obisku festivala. Toda priložnosti za to ni bilo več.Je pa ostalo zapisano vse tisto, kar mi je povedal 21. januarja 2016 v dvorani Mini teatra v Križevniški ulici v Ljubljani.Mislim, da je bilo to namerno. Zavezniki so dobro vedeli, kje je železniško križišče, kjer so se vlaki usmerili proti taboriščem na Poljskem.Seveda je bil to samo izgovor, v resnici jim ni bilo mar. Kot kaže, je bilo med tistimi, ki bi morali sprejeti odločitev o bombardiranju, nekaj antisemitov. Dovolj, da so zadržali ukrepe.Res je. To se je zgodilo tudi pred izraelsko obalo! Zakaj ni filmov o tem? Zato, ker ta resnica ne zanima tistih, ki dajejo denar za takšne projekte. Nihče se jim noče zameriti. Zato je bilo to vprašanje umaknjeno z dnevnega reda.Da, da ...Ali ste slišali za Srebrenico?Ali veste, da so nekateri politiki na ekranu gledali, kako so tam s kamionov izkrcavali ljudi, ki so jih nato pobili? Gledali in nič naredili. To je podobno temu, kar se dogaja z Izraelom. Nikogar ni, ki bi bil dovolj močan, dovolj velika avtoriteta, da bi rekel: Dovolj!Sam sem v življenju doživel toliko, da vem, da teh ljudi ni bilo mogoče vrniti na nekdanje domove. Nič se ni dalo narediti, morali so jih pustiti, da so odšli v Izrael.Mislim, da obstaja rešitev, da pa mora do nje preteči nekaj časa. Ne morem napovedati, kdaj se bo to zgodilo, sem pa prepričan, da se bo. Tako kot se bo nekoč rešilo tudi eno najbolj perečih vprašanj današnjega sveta, namreč prihod novodobnih beguncev.Najprej jih bodo potisnili nazaj, temu bodo sledili spopadi z njimi.Ne verjamem, da bo prišlo tako daleč. Toda zagotovo bo še hudo.Ni! Ti ubogi ljudje niso imeli drugega izhoda, kot da odidejo in za rešitev plačajo kakršnokoli ceno. Mnogo jih je že utonilo ali kako drugače umrlo na tej poti. Tudi veliko otrok. Zdaj se to rešuje z zapiranjem meja, a to ni trajna rešitev. Samo ugibamo lahko, kaj bo sledilo.