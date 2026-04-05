Papež obsodil vojno

Mnogi kristjani po vsem svetu danes praznujejo veliko noč, največji krščanski praznik, ko se po smrti na križu spominjajo Jezusovega vstajenja.

Papež Leon XIV. je danes v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči obsodil vojno in pozval k miru, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Tisti, ki v rokah držijo orožje, naj ga odložijo. Tisti, ki imajo moč začeti vojne, naj izberejo mir. Ne mir, dosežen z nasiljem, ampak z dialogom,« je dejal.

V svetu, polnem konfliktov, se ljudje nasilja navadijo in se z njim sprijaznijo, je opozoril papež.

»Sprijaznimo se z njim in postanemo ravnodušni. Ravnodušni do smrti na tisoče ljudi. Ravnodušni do posledic sovraštva in delitev, ki jih prinašajo konflikti. Ravnodušni do gospodarskih in družbenih posledic, ki jih povzročajo in ki jih vsi čutimo,« je dejal.

Nato je podelil tradicionalni velikonočni blagoslov v več jezikih. Napovedal je tudi vigilijo za mir, ki bo potekala v soboto. Pred tem je daroval svojo prvo velikonočno mašo na Trgu Sv. Petra v Vatikanu. Po poročanju portala Vatican News se je maše na trgu udeležilo 50.000 ljudi, še okoli 10.000 pa jo je spremljalo zunaj trga.

V pridigi, ki so jo v živo prenašali v številnih državah, je papež Leon XIV. obžaloval krivico, zatiranje in vojno.

»Smrt vedno preži. Vidimo jo v krivicah, v sebičnosti, zatiranju revnih, v pomanjkanju pozornosti za najbolj ranljive,« je dejal. »Vidimo jo v nasilju, v ranah sveta, v kriku bolečine, ki se dviga iz vseh koncev zaradi zlorab, ki uničujejo najšibkejše med nami, zaradi malikovanja dobička, ki pleni Zemeljske vire, zaradi nasilja vojne, ki ubija in uničuje,« je dodal.

Papež Leon XIV. se je sicer pri velikonočnih obredih letos vrnil k tradiciji. Tradicionalni obred umivanja nog na veliki četrtek je opravil v Lateranski baziliki v Rimu, medtem ko je nekdanji papež Frančišek raje izbiral kraje, ki so simbolizirali človeško trpljenje, denimo zapore ali sprejemne centre za migrante. Na veliki petek pa je Leon XIV. sam nosil križ na vseh postajah križevega pota v rimskem Koloseju. Njegov predhodnik, papež Frančišek, je umrl lani na velikonočni ponedeljek pri 88 letih. Zaradi bolezni v zadnjih letih svojega pontifikata ni mogel sodelovati pri vseh velikonočnih obredih.

Velika noč je po verovanju kristjanov praznik veselja in upanja. Verjamejo namreč, da je na veliko noč Jezus Kristus vstal od mrtvih in tako vsem prinesel možnost večnega življenja. Katoliški in evangeličanski verniki veliko noč obeležujejo skupaj, medtem ko jo bodo pravoslavni zaradi uporabe drugačnega koledarja letos obeležili čez teden dni.

Pirhi FOTO: Blaž Samec

Pogum in mir

V poslanici ob veliki noči je državljanom predsednik vlade Robert Golob zaželel »miru v srcu, poguma v mislih ter toplih, iskrenih trenutkov bližine v krogu vaših najbližjih«.

»Velika noč nas vsako leto znova opomni, da po obdobju zahtevnih preizkušenj nastopi čas novih začetkov. Je čas upanja in veselja. Velikonočno jutro nas uči tudi nečesa zelo preprostega, a dragocenega – da se svetloba vedno vrača. Ne naenkrat in ne brez preizkušenj, ampak vztrajno, korak za korakom. In v svetu, ki ga pretresajo zaostrene razmere, skrbi pa sežejo tudi v naše vsakdanje življenje, je prav vera v nov začetek še toliko bolj dragocena. Upanje ni prepričanje, da bo vse lahko, ampak zaupanje, da ima tudi težko smisel. To upanje se rojeva v majhnih dejanjih, v medsebojni pomoči in prepričanju, da lahko izzive premagamo le povezani, enotni in solidarni,« je zapisal in dodal, da potrebujemo medsebojno spoštovanje, dialog in pripravljenost prisluhniti drug drugemu.

»Prepričan sem, da bomo tudi ob izzivih aktualnih razmer znali stopiti skupaj. Odgovorno, zrelo in z odprtim pogledom naprej. Slovenija ima v sebi dovolj moči, znanja in srčnosti, da tudi v zahtevnih časih najde pravo pot. Le s povezovanjem, solidarnostjo in sprejemanjem različnosti lahko krepimo občutek pripadnosti. Morda smo si v nekaterih pogledih različni, toda živimo v eni in edini, naši dragi Sloveniji, ki je naš skupni dom. Prav v skupnosti in povezanosti lahko najdemo našo največjo moč,« je poudaril premier.