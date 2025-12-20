Dve slovenski regiji med regijami z najvišjo smrtnostjo zaradi alkohola v EU

V Sloveniji je lani povprečni prebivalec, starejši od 15 let, popil več kot 10 litrov čistega alkohola. Dve slovenski regiji sodita v sam vrh EU po smrtnosti zaradi alkoholu pripisanih duševnih in vedenjskih motenj. Zaradi zastrupitve z alkoholom je bilo lani hospitaliziranih kar 122 otrok, mladostnikov in mladih odraslih.

Zdrava meja pitja alkohola ne obstaja – vsako pitje je tvegano, opozarja NIJZ. Alkohol je povezan z več kot 200 boleznimi ter najmanj sedmimi vrstami raka. Pivske navade se prenašajo iz generacije v generacijo, zato so pogovor, izobraževanje in preventivni programi ključni.