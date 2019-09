Veselo in varno v šolo (PRENOS V ŽIVO)

Šolski prag bo danes prvič prestopilo 20.840 prvošolcev, veliko pa je tudi dogodkov, kjer se zraven pokažejo poltični veljaki.V Kranju so pripravili spremstvo otrok pri prečkanju prehoda za pešce na poti v šolo. Prisotni so ministrica za infrastrukturo, v.d. direktorice Agencije za varnost prometa, kranjski županin ravnatelj OŠ Simona JenkaZraven bi morali biti tudi slovenski nogometni reprezentanti na čelu s kapetanom, vendar so prišli malce kasneje, ko so otroci že prečkali prehod za pešce. Zato so organizatorji otroke poslali še enkrat na drugo stran ceste, da so jo prečkali vsi skupaj - otroci, politiki in nogometaši.Dogodek lahko spremljate tudi na naši spletni strani.