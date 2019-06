FOTO:Veselo na počitnice

Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo 186.328 učencev in 73.110 dijakov. Devetošolci so pouk končali že 14. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa konec maja. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo 17.684 devetošolcev.



V šolske klopi se bodo šolarji vrnili 2. septembra.

Danes bodo šolarji - ali pa so že, prejeli spričevala in odšli na zaslužene počitnice. S starši se bodo pogovorili o opravljenem delu v preteklem šolskem letu in po potrebi v prihodnjem popravili smer, v kateri se gibljejo.Minister za izobraževanje, znanost in športje v poslanici ob koncu šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželel, da bi počitnice dobro izkoristili, med njimi uživali in si nabrali čim več novih izkušenj, so sporočili z ministrstva. Prav je, da si po trdem in napornem delu tudi odpočijemo, je še poudaril.Za starše si minister želi, da se bodo zdaj, ko so razbremenjeni skrbi za šolo, poveselili s svojimi otroki, si oddahnili in se v družinskem krogu posvetili drug drugemu.Posebej pa se je Pikalo zahvalil tudi učiteljicam in učiteljem, in sicer za še eno šolsko leto, v katerem so dobro opravili veliko dela. »Jeseni nas čakajo novi izzivi in upamo, da tudi kakšne spremembe na bolje. Na ministrstvu se bomo zagotovo trudili v tej smeri. Da bi nam bilo vsem skupaj bolje in da bi bila slovenska šola še naprej tako zelo kakovostna,« je nekaj želja za prihodnost še izrazil šolski minister.