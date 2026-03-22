Vesna Nahtigal, direktorica GZS: Volitve so za nami, začnimo delati skupaj

Prihajajo prvi odzivi na delne rezultate parlamentarnih volitev.

»Volitve so za nami. Zdaj je čas, da presežemo delitve, začnemo delati skupaj in iskati uravnotežene rešitve prek zgolj enega mandata. Ne glede na to, kdo bo vodil vlado, pričakujemo vzpostavitev takojšnega dialoga z gospodarstvom in reprezentativnimi gospodarskimi organizacijami,« je v prvem odzivu na rezultate volitev poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal.

GZS pri tem opozarja, da se slovensko gospodarstvo zadnja tri leta upočasnjuje, razmere v mednarodnem okolju pa se še dodatno zaostrujejo. »Zato ni časa za odlašanje. Pričakujemo hitre ukrepe, predvsem na področju energetike, ki poganja pomemben del gospodarstva ter začetno davčno razbremenitev zaposlenih in podjetij, saj so trenutne obremenitve previsoke. Nato pa so nujne tudi strukturne spremembe: celovitejša davčna razbremenitev, zmanjšanje birokracije, hitrejši postopki države pri izdaji dovoljenj in zaposlovanje na področjih s pomanjkanjem delavcev. Predvsem pa mora politika zagotoviti stabilno in predvidljivo poslovno okolje, v katerem ne bo podjetjem nalagala novih obveznosti,« je še dejala Nahtigalova.

Socialni dialog

Poudarila je še pomen socialnega dialoga: »Za uspeh bo ključno tudi ponovno vzpostaviti učinkovit socialni dialog, ki ne bo samo predstava za javnost, ter spoštljiv odnos do gospodarstva in podjetništva, ki morata postati osrednji steber razvoja države. Če želimo namreč ohraniti socialno državo, kakovostna delovna mesta in višje plače, moramo v Sloveniji zagotoviti stabilno, predvidljivo, razvojno poslovno okolje za močno gospodarstvo in podjetništvo.«

GZS poziva politiko, naj skupaj z gospodarstvom nemudoma začne pripravo razvojnega načrta države do leta 2035 kot podlago za delo vlade in ministrstev v prihodnjih desetih letih.

Lidija Jerkič Foto Jože Suhadolnik/Delo

Lidija Jerkič o umazani kampanji

»Menim, da je večina volivcev prepoznala, da je ta vlada nekaj naredila, na drugi strani pa so se stranki SDS maščevali njihovi prijemi in način delovanja v volilni kampanji. Tudi ta udeležba na volitvah to dokazuje. Kajti tam, kjer močno prevladajo stališča desnice, je običajno volilna udeležba majhna. To se je pokazalo tudi na referendumu o prostovoljnem končanju življenja. Osebno si želim neke stabilnosti za Slovenijo, kar bi pomenilo nadaljevanje mandata sedanje vlade. Pogrešamo določeno stalnico, da se stvari vsake štiri leta ne obrnejo na glavo,« pa je povedala predsednica sindikata SKEI Lidija Jerkič.

Upa, da bomo dobili stabilno vlado in da ne bomo šli še enkrat na volitve, kajti tokratna kampanja je bila po njeni oceni res umazana in nova najbrž ne bi bila nič boljša. »Seveda pa je najprej treba počakati na končne rezultate,« sklene.