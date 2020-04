Veste, kje kupiti ustrezna zaščitna sredstva – maske, rokavice in razkužila?

Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo zaščitno masko

Ponudba higienskih zaščitnih mask je na voljo tudi vsem manjšim podjetjem, ki bi rada zaščitila svoje zaposlene ali obiskovalce. Za nakup se obrnite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Trislojne obrazne maske z visoko zmogljivostjo filtriranja so na Petrolu na voljo v pakiranju po 10 ali po 50 kosov. Kupite jih lahko na najbližjem, pa tudi v, kjer vam jih dostavijo do vrat doma.Ponudba higienskih zaščitnih mask je na voljo tudi vsem manjšim podjetjem, ki bi rada zaščitila svoje zaposlene ali obiskovalce. Za nakup se obrnite na elektronski naslov

Tako ob enkratni uporabi ne ščitijo zgolj drugih, ampak tudi vas, saj z visoko zmogljivostjo filtriranja preprečujejo nezaželene vplive iz okolja.Še pred nekaj tedni je bilo skoraj nepredstavljivo, da bo med najbolj dragocene dobrine, ki jih bomo iskali na prodajnih policah, moč prišteti izdelke, kot so toaletni papir, kvas, pa tudi zaščitne maske. V času, ko varen obisk trgovine pomeni pokrivanje nosu in ust, sta svetovni trg preplavila povpraševanje po zaščitnih maskah in ponudba različnih rešitev za enkratno ali večkratno uporabo. Toda kako izbrati pravo? Velja si namreč zapomniti: vse maske niso enake in ne ponujajo enake stopnje zaščite.Na to opozarjajo tudi v Petrolu, kjer so k ponudbi zaščitnih rokavic in razkužil pred kratkim dodali še zaščitne maske za enkratno uporabo. A ne kakršnih koli.V poplavi ponudbe neustreznih zaščitnih mask nepreverjene kakovosti so v Petrolu eni redkih, ki ponujajo higienske zaščitne maske, izdelane v skladu z Uredbo EU o osebni varovalni opremi, s slovensko deklaracijo in slovenskimi navodili za uporabo.Zaščitna sredstva – maske – se delijo na medicinske maske, ki ščitijo pri izdihu (in tako pomagajo, da ne okužimo drugih), ter maske, ki sodijo v osebno zaščitno opremo. Te nas ščitijo ob vdihu in zato varujejo pred nezaželenimi vplivi iz okolja. Prvi tip mask bo tako pred nami varoval druge, drugi tip pa bo pred vplivi iz okolja varoval nas. A samo, če bomo masko uporabljali v skladu z navodili proizvajalca.Določeno stopnjo zaščite zagotavljajo tudi maske, sešite iz blaga, predvsem bombaža, ki jih lahko naredite tudi doma. A pozor: bombažne maske je treba po vsaki uporabi ustrezno oprati, poleg tega pa se tudi hitreje navlažijo in lahko, če jih uporabljamo predlogo, tudi povečajo možnost okužbe.Trislojne higienske obrazne maske za enkratno uporabo, ki jih najdete v Petrolovi ponudbi, štejemo med. Zaščitijo obraz in dihalne poti, saj zagotavljajo kar 95-% učinkovitost bakterijske filtracije. Notranji sloj zaščitne maske filtrira večje delce, srednji sloj je sestavljen iz antibakterijskega materiala in služi kot sekundarni zaščitni filter, zunanji sloj zaščitne maske pa je iz ultra tankega filtrirnega sloja.Tako bodo maske zmanjševale možnost okužbe ob uporabi v večjih prostorih, kjer ni veliko ljudi, pa tudi na odprtem. Idealno torej za naslednji, še varnejši obisk trgovine ali lekarne.