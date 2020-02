Veter, ki se umirja, je podiral drevesa in drogove telefonije ter odkrival ostrešja

Odpravljanje posledic po neurju

Na širšem območju Kranja in drugod po državi danes poteka odstranjevanje posledice neurja. Nastala je velika materialna škoda, zlasti zaradi odkritih streh, podrtih drogov in ograj ter uničenih vozil, na katere so padla drevesa. Na gimnaziji v Kranju danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka. V Komunali Kranj so že napovedali, da se bodo ekipe lotile pospravljanja odpadkov, ki jih je raznesel veter. STA

Na OŠ Stražišče pri Kranju se je danes podrlo drevo. FOTO: Mateja Udovč

Brez Elektrike več kot tisoč odjemalcev na območju Maribora, Ljubljane in Celja

Veter bo dopoldne povsod ponehal

Danes bo pretežno jasno, občasno bo na nebu le nekaj koprenaste oblačnosti. Veter bo dopoldne povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, napoveduje Arso.



Jutri bo povečini jasno, le na vzhodu občasno zmerno oblačno.

Močan veter je včeraj največ težav povzročal na Gorenjskem : v Kranju je veter odkril večjo površino strehe na gimnaziji, na trgovskem centru na Planini v Kranju pa so s strehe začeli odpadati kovinske plošče. Na letališču Brnik so odpovedali tudi več letov, je poročal Radio Slovenija.Zaradi vremenskih težav je bilo včeraj več cest zaprtih. Na Prometno-informacijskem centru sicer navajajo, da je Cesta Kranj - Jezersko odprta in ponovno prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic neurja pa bo tudi danes ponekod promet oviran.Tudi drugod po Sloveniji: v Posočju, na Notranjskem, Štajerskem, Koroškem, v delih Prekmjurja, Posavja in na Dolenjskem, je bilo zaradi močnega vetra, ki je krajevno dosegal do 100 kilometrov na uro, več težav. Po celotni državi je bilo v preteklih dvanajstih urah zabeleženo 142 dogodkov v 47 občinah, so danes sporočili s Centra RS za zaščito in reševanje. Veter je podiral drevje, drogove telefonije ter elektrodistribucije in odkrival ostrešja objektov. Zaradi podrtega drevja je bil na nekaj cestnih relacijah oviran promet ter poškodovanih nekaj osebnih vozil. Za sanacijo posledic so poskrbeli gasilci 62 gasilskih enot.O močnem vetru so poročali tudi s Štajerske, v Celju je iz večjega objekta pri GMZ-ju veter odnesel del strehe, navajajo na spletni strani Neurje.si. S celjske policijske uprave so sporočili, da je na območju Vranskega voznica trčila v drevo, ki ga je veter podrl na cesto, v Vojniku pa je v podrto drevo trčil voznik.Več dogodkov so zabeležili tudi v mariborski mestni občini, kjer je bilo na območju Kamnice brez električne energije preko 2300 odjemalcev. Do izpada električne energije je prišlo tudi v Puconcih, kjer pa so napako že včeraj odpravili, navaja Spin. Težave s prekinitvijo električne energije so imeli tudi v Celju in Ljubljani, skupno je bilo kratek čas brez elektrike približno 14.500 uporabnikov, piše MMC.