Zaradi hudega vetra več kot 800 intervencij, na terenu še vedno številne ekipe

Po vetrolomih na severu države v zadnjih dveh dneh, v katerih je bilo poškodovanih več sto poslopij, bo danes ob izboljšanju vremena čas za odpravljanje posledic in popis škode. Najbolj prizadeta so bila območja na Gorenjskem. Stanje v občinah Žirovnica in Tržič si bo ogledal tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu.

Po vsej državi je bilo poškodovanih okoli 650 objektov, včeraj so zaradi vetra zabeležili več kot 800 intervencij. Aktiviranih je bilo 261 gasilskih enot, od tega osem poklicnih, so sporočili s centra za obveščanje.

Premier Golob se bo v Žirovnici udeležil sestanka o položaju na terenu, na katerem bosta navzoča tamkajšnji župan Leopold Pogačar in občinski štab civilne zaščite. Občanom bodo na pomoč sicer že zjutraj priskočili gasilci iz različnih krajev Slovenije. Prispelo bo približno 20 gasilskih enot, ki bodo pomagali začasno prekrivati poškodovane strehe in odpravljati manjše poškodbe.

Vetrolom je priazdel tudi Prešernovo hišo v Vrbi na Gorenjskem FOTO Jože Suhadolnik

Predsednik vlade bo iz Žirovnice odšel v Občino Tržič, razmere na terenu pa mu bosta predstavila župan Peter Miklič in poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Peter Rotar. Po sestanku si bo ogledal posledice vetroloma in delovanje reševalnih enot pri odpravi posledic.

Zaradi močnega vetra s sunki prek sto kilometrov na uro je za severni del države do petka zvečer veljalo rdeče vremensko opozorilo. Močan veter je odkrival strehe in lomil drevesa, ponekod pa je bila poškodovana tudi elektrodistribucijska infrastruktura. Brez elektrike je bilo še v petek zjutraj več deset tisoč odjemalcev, zvečer še več sto.

Razdejanje v Bistrici pri Tržiču FOTO: Jože Suhadolnik

Po napovedi vremenoslovcev bo veter ponoči nekoliko oslabel, vendar bodo do jutra najmočnejši sunki na Bovškem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v delu Štajerske in Prekmurja še vedno lahko dosegali hitrost približno 80 kilometrov na uro.

Za sever države danes namesto rdečega velja oranžno vremensko opozorilo. Tudi otoplilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Cenilci Zavarovalnice Triglav že zbirajo prijave škode zaradi močnega vetra. Prebivalcem sicer svetujejo, naj najprej poskrbijo za varnost, šele nato za premoženje in prijavo škode. Zavarovalnica kljub siceršnjemu tridnevnemu roku za prijavo škode v primeru škode zaradi neurij upošteva tudi kasnejše prijave.