Veterinarska fakulteta z novo stavbo, opremo še čakajo

Ob 70-letnici študija veterinarske medicine v Sloveniji so včeraj odprli novogradnjo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Nova stavba omogoča sodobne pogoje za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo in klinično dejavnost. Stavbo imajo, manjka pa še dodatna oprema, zlasti v laboratorijih in na klinikah. Dekanja Breda Jakovac Strajn je zbrane na odprtju pozvala: »Pomagajte nam dokončati, kar smo začeli.« Novogradnja je vredna 81,7 milijona evrov, od tega je 52,6 milijona evrov iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost, 14,8 milijona evrov je iz državnega proračuna, 14,2 milijona evrov je bilo lastnih sredstev, so sporočili z Univerze v Ljubljani (UL), ki je bila investitor projekta. Gre za dve povezani stavbi: petetažna stavba je namenjena pedagoški dejavnosti in ...