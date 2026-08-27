Veterinarska zbornica po incidentu: Nujna pomoč obvezna, linč nesprejemljiv

Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi) se je odzvala na odmevni primer nočnega dežurstva v Veterinarski bolnici Ptuj, ko je dežurna veterinarka v telefonskem pogovoru zavrnila urgentno obravnavo poškodovane mačke. Posnetek pogovora, v katerem je mogoče slišati zaspano veterinarko, kako pravi, da zaradi poškodovanega repa ne bo vstajala iz postelje, je sprožil številne odzive javnosti.

V Veterinarski bolnici Ptuj so po objavi posnetka napovedali interne postopke in disciplinski postopek, veterinarko pa umaknili z dela. Ob tem so poudarili, da delo pri njih opravlja pogodbeno, da se je po daljšem bolniškem staležu vrnila na delo ter da ima ustrezno strokovno izobrazbo in veljavno licenco.

Zdaj se je oglasila še veterinarska zbornica. Poudarjajo, da je po Zakonu o veterinarstvu nujna pomoč obvezna, kadar je treba odpraviti neposredno nevarnost za življenje živali. »VZbSi bo vse okoliščine navedenega primera preučila v okviru svojih pristojnosti,« so zapisali.

Zbornica se torej do konkretnega ravnanja veterinarke še ni dokončno opredelila, napoveduje pa njegovo preučitev. Hkrati ostro nasprotuje načinu, na katerega se je primer razširil v javnosti.

»Konstruktivna opozorila prispevajo k višji ravni obravnave živali. Ob tem pa VZbSi najostreje obsoja javni linč, osebne napade in grožnje, uperjene proti udeleženi veterinarki pred uradno razjasnitvijo dejstev,« so sporočili.

Po njihovem mnenju primer odpira tudi širše vprašanje varnosti veterinarske stroke. »VZbSi resno skrbi porast javnih pritiskov in obtožb ter osebnih napadov, ki ogrožajo delo in varnost veterinarske stroke v Sloveniji,« so zapisali.

Zbornica napoveduje, da bo v največji možni meri zaščitila osebno integriteto, varnost in dostojanstvo svoje članice, tudi z vidika določil kazenskega zakonika.

Primer je v javnosti močno odmeval, potem ko je po spletu zaokrožil posnetek pogovora z dežurno veterinarko. Po navedbah avtorice posnetka je bila poškodovana mačka pozneje uspešno operirana na drugi veterinarski kliniki in okreva.

VZbSi javnost poziva k odgovornemu dialogu in vzdržnosti pri vnaprejšnjem obsojanju posameznikov. »Veterinarji ostajamo zavezani svojemu poslanstvu- s strokovnim in etičnim delom varovati zdravje živali in ljudi v varnem družbenem okolju,« je še sporočil predsednik zbornice Tomo Wankmüller.