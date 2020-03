Vida po novem tudi na spletu

Po besedah Ninne Kozorog bodo z novim spletnim portalom Vida opolnomočili prostovoljce in s tem tudi starejše, saj bodo z njim lahko začeli oblikovati družbeno mrežo, s katero bodo »ulovili« starejše, še preden bodo padli na dno. Foto Jože Suhadolnik





Humanitarček deluje v Galeriji kreativnih



Ne zbirajo denarja, poziva h konkretni pomoči

Maribor –, ki z družbeno odgovornimskrbi za starejše, pri čemer poudarjajo, da si vsak zasluži dostojno starost, je včeraj odprlo še temu namenjen spletni portal.želijo starostnikom in prostovoljcem pomagati pri dostopu do sistemskih rešitev, so zapisali na STA. To pomeni, da so... Kot pravijo na društvu Humanitarček, bo novi spletni portal opolnomočil prostovoljce in s tem tudi starostnike, saj bodo po besedah predsednice društvaz njim lahko začeli oblikovati družbeno mrežo, s katero bodo »ulovili« starejše, še preden bodo padli na dno. Pri snovanju te spletne strani, kot je razumeti, so zbrali odgovore na ključna vprašanja, saj se zavedajo, da ljudje pogosto nimajo časa za iskanje različnih informacij po internetu.pomoči pa so objavljene praktične izkušnje s terena: kako pristopiti k neznancu, kaj naj vsebuje prvi paket pomoči, zakaj se nikoli ne smejo objaviti polni podatki starostnikov. Če se pojavijo kakšne težave, če se kje zatakne, se ljudje vedno lahko obrnejo na predstavnike društva Humanitarček, ki delujejo v Galeriji kreativnih na Gosposvetski 5 v Mariboru. V teh prostori so že nekaj mesecev tudi odprta vrata, kjer starejšim omogočajo druženje in dostop do vseh informacij.Zanimiva je filozofija delovanja Humanitarčka. Društvo ne zbira denarja, ampak ljudi poziva h konkretni pomoči. To pomeni, da lahko vsak najde starejšega v svoji okolici in mu na podlagi nasvetov društva pomaga po svojih močeh, z njihovimi rešitvami finančne pomoči pa je mogoče plačati stroške elektrike neposredno na račun ponudnika električne energije in ogrevanja. Ali kot je dejala Ninna Kozorog ob decembrski predstavitvi Delovih osebnosti leta, med katerimi je bila tudi sama, »vedno kritiziramo družbo in sistem. In marsikdaj lahko iščemo sistemske rešitve, ne smemo in ne moremo pa samo čakati nanje. Kajti del družbe in del sistema je prav vsak od nas.«