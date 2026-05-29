Šefu podmladka SDS odprli pot v parlament (videokomentar)

Rok Tamše se je z Janezom Tomažičem, urednikom gospodarstva, in Urošem Esihom, specialistom za politiko, pogovarjal o sveži ministrski listi.

Sogovorniki so se sprehodili po listi kandidatov SDS; ugotovili so, da presenečenj pravzaprav ni, razen da je odvetnik Franci Matoz, osebni odvetnik Janeza Janše, predsednika SDS, postal kandidat za notranjega ministra. Gre za precej nenavadno prakso, po drugi strani pa znak, da je to področje ključno.

Med ministri iz kvote NSi, Fokus in SLS ni presenečenj. Jernej Vrtovec, predsednik NSi, se vrača na ministrstvo za infrastrukturo, ki ima zdaj še energetiko. Janez Cigler Kralj pa bo kmetijski minister, čeprav ima večjo afiniteto do demografije. Je pa iz koalicijske križanke izpadla Tina Bregant, predsednica SLS. Ta si je zelo želela ministrsko mesto, a je pokazala premalo prožnosti, zato je SLS mesto ministra izgubila.

Tina Bregant bi lahko morda zasedla mesto ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, a je prednost dobila Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS. Posledica te kadrovske odločitev bo prihod Luke Simoniča v parlament. Gre za šefa podmladka SDS, podmladek pa se je v tej kampanji zelo izkazal. SDS je s tem nakazala, da gre v proces pomladitve.