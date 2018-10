Vikend del na avtocestah

Dars voznikom pred odhodom na pot svetuje, da preverijo razmere na cestah (spletna stran promet.si, operater na plačljivi številki 1970 ali brezplačni odzivnik prometno-informacijskega centra 080 22 44, mobilna aplikacija DarsPromet+, prometne informacije na radijskih postajah). Voznike prosijo tudi za strpnost in razumevanje, pravilno razvrščanje pred zaporo, ustrezno hitrost vožnje in ohranjanje primerne varnostne razdalje.

Ta konec tedna bodo na nekaterih odsekih avtocest potekala številna dela, zato je pričakovati zastoje. Kot pojasnjujejo na Darsu, gre za nujna popravila vozišč in objektov za zagotovitev varnosti in preprečitev še večjih poškodb na infrastrukturi, ki jih je treba opraviti pred prihajajočimi prazniki in začetkom zimske sezone.Na zahodni ljubljanski obvoznici na območju razcepa Kozarje so za soboto predvidoma od 7. do 21. ure načrtovana dela na objektu nad Tržaško cesto in na viaduktu Dolgi most. Promet bo oviran tako iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Brezovici kot tudi iz smeri zahodne ljubljanske obvoznice proti Brezovici.Na ljubljanskem obroču so sicer v soboto in nedeljo predvidena dela tudi na severni obvoznici. V soboto bo predvidoma od 6. do 21. ure promet na delu odseka iz smeri Jarš oz. Šmartinske ceste proti razcepu Zadobrova zaradi popravila vozišča na pospeševalnem in voznem pasu na razdalji približno 500 metrov urejen le po prehitevalnem pasu z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro.V nedeljo bo predvidoma od 6. do 21. ure promet na območju razcepa Zadobrova zaradi popravila vozišča urejen le po prehitevalnem pasu na kraku, ki s severne obvoznice vodi na štajersko avtocesto proti Šentjakobu.Na primorski avtocesti bo promet v obe smeri na odseku med nekdanjo cestninsko postajo Log in Vrhniko predvidoma od sobote od 23. ure do nedelje do 13. ure na razdalji približno enega kilometra zaradi popravila vozišča urejen le po enem pasu. Zaradi obsežnih popravil ni izključena možnost, da se bosta predviden zaključek del in s tem trajanje zapore zavlekla v popoldanske ure.Na štajerski avtocesti bo promet proti Ljubljani na odseku med nekdanjo cestninsko postajo Kompolje in Krtino (na območju mimo počivališča Lukovica) urejen le o enem pasu na razdalji nekaj več kot en kilometer, in sicer predvidoma neprekinjeno od danes od 23. ure do nedelje do 21. ure. Proti Ljubljani bosta v tem obdobju zaprta tudi priključek ter počivališče Lukovica.Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta vsako noč med tednom med 21. in 6. uro, tudi danes ponoči, medtem ko bo konec tedna neprekinjeno zaprta predvidoma od sobote od 21. ure do nedelje do 15. ure. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani.Popolna zapora na tem avtocestnem odseku je po pojasnilih Darsa potrebna predvsem zaradi izvedbe vzdrževalnih del v predorih Podmilj, Trojane, Jasovnik in Ločica, obenem se izvajajo tudi posamezna vzdrževalna dela na preostali trasi tega dela avtoceste. Zaključek vseh načrtovanih del - in s tem tudi popolnih nočnih zapor avtoceste - je predviden sredi prihodnjega tedna.Zaradi popravila vozišča bo promet na delih odsekov štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru urejen samo po enem pasu, in sicer v soboto in nedeljo predvidoma med 1. in 21. uro.Prav tako bo zaradi popravila vozišča promet urejen po enem pasu tudi na delih odsekov štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, in sicer v soboto in nedeljo predvidoma med 6. in 21. uro.Nujna vzdrževalna dela na posameznih, prometno sicer zelo obremenjenih odsekih avtocest in hitrih cest Darsa izvaja ob koncu tedna, saj se želi izogniti prometnim konicam med delavniki, ko se večina uporabnikov odpravlja v službo ali iz nje ter po vsakodnevnih opravkih. »Izvedba del je nujna, če želimo uporabnikom zagotoviti ustrezno varnost vožnje po avtocesti,« poudarjajo.Če bodo vremenske razmere to še dovoljevale, bo Dars vzdrževalna dela na voziščih in objektih prometno bolj obremenjenih odsekov avtocest izvajal tudi še ob novembrskih koncih tedna, o čemer bodo uporabnike, zagotavljajo, pravočasno obveščali.