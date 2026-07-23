Vikend popust za vlak: aplikacija v prenovi

Potniki, ki vozovnice Slovenskih železnic (SŽ) kupujejo prek mobilne aplikacije, vikend popusta ne izbirajo posebej. Kot pojasnjujejo na SŽ, aplikacija ob iskanju povezave za soboto, nedeljo ali praznik samodejno ponudi vozovnico, pri kateri je 30-odstotni popust že vračunan v končno ceno.

Uporabnik aplikacije je bil sicer razočaran, ker po kliku na vikend popust aplikacija ni ponudila seznama mogočih voženj, kljub izbiri sobote za potovanje. Ob običajnem voznem redu pa popust ni bil upoštevan. Težave so opazili tudi pri kartici Slovenskih železnic.

A v SŽ vztrajajo, da brezstična čip kartica SŽ ni izgubila svoje vloge. Uporabnik jo lahko poveže z mobilno aplikacijo, nato pa se vozovnica, kupljena prek telefona, samodejno prenese tudi na kartico. Na Slovenskih železnicah poudarjajo, da pri tem postopku ni bilo sprememb.

Obenem priznavajo, da ima sedanja aplikacija nekatere tehnične omejitve. Z zunanjim izvajalcem zato pripravljajo obsežnejšo posodobitev prodajnega sistema, ki naj bi odpravila zaznane pomanjkljivosti in izboljšala uporabniško izkušnjo. Časovnice uvedbe za zdaj niso navedli.

Ne nazadnje pa so nedavno napovedali, da se bo dalo tudi z aplikacijo načrtovati daljše poti in kupiti vozovnice za vso Evropo.