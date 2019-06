FOTO:Vikend v znamenju največjega kolesarskega praznika

Preberite še



V deželi Franja bi imeli vse, od dirkačev do užitkarjev



Zapore

Najhitrejšši na Kladju lani. FOTO: Mavric Pivk/Delo



V soboto

Mali Maraton Franja FOTO: Tomi Lombar/Delo

V nedeljo

Od danes do nedelje bo Ljubljana z okolico znova kolesarski maraton Franja. Vrhunec tridnevnega dogajanja, gre za največji kolesarski dogodek v Sloveniji, bosta nedeljska veliki in mali maraton s startom in ciljem v ljubljanskem nakupovalnem centru BTC.Začelo se bo danes ob 16. uri, ko se bo v boj z uro na progi proti Domžalam podal prvi tekmovalec. Kronometer bo štel tudi za državne naslove, lanska bosta branila Jan Tratnik in Eugenia Bujak.Sobota bo v znamenju Barjanke – start bo ob 8. uri na Kongresnem trgu, cilj bo v BTC – ter popoldanskih družinskega in otroškega maratona. V nedeljo bo ob 9. uri start velikega maratona na 156 kilometrov, ob 10.40 pa se bo začela 97-kilometrska preizkušnja.Doslej se je zadnjih 37 maratonov Franja udeležilo že več kot 150.000 kolesarjev iz približno 70 držav. Letos napovedujejo v vseh kategorijah oziroma dirkah več kot 7000 udeležencev.Dogodek utegne voznikom povzročiti tudi nekoliko nevšečnosti, saj bodo zaradi dirk zaprte nekatere ceste v bližini BTC ter ob trasi.Že danes bo zaradi dirke na kronometer zaprta trasa ceste od BTC proti Šmartinski cesti v smeri Šentjakoba, kjer bo potekala mimo avtocestnega priključka Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadaljevala skozi Podgorico in Dragomelj do Domžal. Dirka se tam obrne in se po isti poti vrne.Za nemoten in varen potek dirke bo celotna trasa zaprta za ves promet med 15. in 21. uro. Zaprti bodo vsi priključki na traso, bo pa Šmartinska cesta (BTC) iz smeri Novih Jarš proti glavni železniški postaji normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto. V križišču v Šentjakobu bosta zaprti Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet bo mogoč proti Črnučam in Litiji. Trasa od Šentjakoba do Domžal bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta, Kolodvorska cesta do križišča.Dopoldne bo družinsko-šolski maraton, ki se bo prav tako začel v BTC, nato bo zavil na Šmartinsko cesto smer Šentjakob, kjer bo trasa potekala mimo avtocestnega priključka Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadaljeval skozi Podgorico, Dragomelj, Pšato, Bišče, Selo pri Ihanu pa do Domžal ter po Ljubljanski cesti do Šentjakoba in nazaj v BTC.Popolna zapora na delih celotne trase za ves promet bo med 16. uro in 18.30. Zaprti bodo vsi priključki na traso, Šmartinska cesta bo iz smeri Novih Jarš proti glavni železniški postaji normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto.V križišču v Šentjakobu bosta zaprti smeri Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet bo mogoč proti Črnučam in Litiji. Trasa od Šentjakoba do Domžal bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta in krožišče Kolodvorske ceste.Začelo se bo ob 9. uri in bo trajalo do 17. ure. V tem času bo promet oviran na relaciji BTC–Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Tacen–BTC Ljubljana pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.