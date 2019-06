FOTO:Vile, ki bodo naredile vtis o sodobni in urejeni državi

Ljubljana – Po več letih kolebanj, ali bomo vilo Maraviglia oziroma Pavelićevo vilo, ki jo je Slovenija prevzela iz nasledstva že leta 2013, prodali ali uporabljali, bo Slovenija le vložila sredstva v obnovo nepremičnine in nato tja preselila rezidenco veleposlanika in veleposlaništvo v Rimu, za prostore katerega so diplomatski nadzorniki pred leti celo ocenili, da so ovira diplomatom pri opravljanju njihovega dela, »saj pri obiskovalcih in gostih ne naredijo vtisa o sodobni in urejeni državi, ki naj bi jo zastopali«. Nadzorniki pod takratnim vodstvom Mihe Vrhunca so v poročilu o nadzoru na veleposlaništvu v Rimu konec leta 2015 ...