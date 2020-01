Vinar izgubil tožbo proti Delu

Novinar Dela Bojan Rajšek je pisal o kraji elektrike.

V postopku ni stanovalec hiše, temveč njegov oče, lastnik.

Zaradi napake je Boštjan Cvetan tožil Delo, a na sodišču ni bil uspešen.



Odnosi že prej neurejeni

13.000

evrov odškodnine in opravičilo je zahteval Boštjan Cvetan od Dela

Z ukradeno elektriko hladil cviček. FOTO: Delo



Oče v kazenskem postopku

Novinar Bojan Rajšek na sodišču. FOTO: Joze Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Vinarju, ki je tožil časopisno hišo Delo, odgovornega urednikain novinarja, ne pripadata ne odškodnina ne opravičilo, je sklenila ljubljanska okrožna sodnica. Ta je namreč presojala o tožbi zaradi članka o kraji električne energije, na katerega se je odzval tožnik.Poročali smo, da je Boštjan Cvetan iz Češnjic pri Trebelnem pričakoval 13.000 evrov odškodnine in opravičilo, ker je bil v Delu februarja 2018 objavljen članek Z ukradeno elektriko hladil cviček, v katerem je novinar Bojan Rajšek pisal o kraji elektrike v tej vasici, osumljenec, domnevno B. C., pa naj bi Elektro Celje s tatvino oškodoval za 13.000 evrov.Kot je bil prepričan Boštjan Cvetan, ki se je prepoznal v teh inicialkah, tudi drugim pa je bilo menda takoj jasno, za koga gre, je novinar v članku zapisal več neresnic – denimo, da se je v zidanici z ukradeno elektriko hladil cviček, čeprav tam ni hladilnega sistema, poleg tega pa v resnici pridelujejo sorto sauvignon – bistveno pa je, da je nosilec števca električne energije in lastnik hiše, katere fotografija je bila tudi objavljena, oče tožnika, in ne Boštjan Cvetan. Zmotil ga je tudi zapis, da naj bi po besedah tamkajšnjega domačina, ki dobro pozna razmere, grozil vsem naokoli, zato se ga na daleč izogibajo. Delo je po članku sicer objavilo tudi prikaz nasprotnih dejstev, vendar se je Cvetan kljub temu odločil za tožbo zaradi posega v čast in dobro ime.Novinar Rajšek je na sodišču med drugim pojasnil, da je za primer izvedel iz lokalnega medija in se odločil zgodbo preveriti na terenu. V vasi je srečal »gospoda s klobukom«, ta ga je usmeril do zidanice, kasneje pa je tudi pri nekem svojem viru preveril, za koga gre. Izvedel je, da v zidanici z družino živi Boštjan Cvetan.Toženci so v odgovoru na tožbo med drugim zapisali, da je Cvetan neutemeljeno zatrjeval, da je članek povzročil skrhanje odnosov s sosedi, ki so se nanj prej, denimo, obračali s prošnjami za nasvete. Med vaščani, je izvedel novinar na terenu, je bilo že prej znano, da policija preiskuje sum kraje elektrike in je v sporni hiši opravila tudi ogled. Iz članka pa je tudi razvidno, da so bili odnosi neurejeni tudi zaradi groženj.Da je očitno, da so sosedje Boštjana Cvetana že pred objavo članka sumili kraje elektrike, se je strinjalo tudi sodišče. Še tožnik, je opozorilo sodišče, je potrdil, da ga je bližnji sosed skoraj tri mesece pred objavo članka klical in mu rekel: »Boštjan, tri dni imaš časa, da poštimaš elektriko v omarici, kjer jo kradeš«, o kraji pa so spraševali tudi njegovega očeta Antona Cvetana.Sodišče je tudi sklenilo, da članek ni bil napisan z namenom škodovati tožniku niti ni napisan senzacionalistično. Čeprav bi bilo novinarju res mogoče očitati določeno mero neskrbnosti, tega ni mogoče enačiti z naklepom.Po mnenju sodišča je novinar prepričljivo povedal, da je informacije torej preverjal in da je utemeljeno verjel v resničnost svojih navedb. Rajšek je, ko je bil zaslišan na obravnavi, sicer povedal, da je podatke preverjal tudi pri Elektru Celje, kjer pa so bili s pojasnili skopi, enako velja za policijsko upravo Novo mesto. Glede na to, da v hiši živi Boštjan Cvetan, je torej sklepal, da je on tudi nosilec odjemnega mesta za elektriko.Iz vsebine članka po mnenju sodišča jasno izhaja, da novinar tožnika ni imel namena prikazati kot kriminalca, temveč je hotel širšo javnost opozoriti na porast tovrstnih premoženjskih deliktov, navedel je statistiko primerov in opozoril, da so manipulacije z električno energijo in priklopi lahko kaznivo dejanje. »Sum na izvršitev kaznivega dejanja tatvine električne energije, ki je javna dobrina in za preživetje družbe odločilnega pomena,« je poudarila sodnica, »je po oceni sodišča pomembna informacija za javnost.«Sama pomota v inicialkah – namesto B. C. bi torej morali biti zapisani inicialki tožnikovega očeta, A. C. – po mnenju sodišča še ni poseg v dobro ime. Gre le za omembo začetnic, ki širši javnosti ne pomeni ničesar. Polno ime tožnika, je poudarilo sodišče, je bilo objavljeno šele na njegovo zahtevo, zaradi česar ga je tudi javnost lahko prepoznala, tedaj pa je bilo že jasno opozorjeno, da gre za pomoto. Po mnenju sodišča je bila ta nenamerna pomota odpravljena že z objavo nasprotnih dejstev.Novinar je imel tudi vse razloge verjeti, da je tožnik osumljen kaznivega dejanja, saj prav on tam živi. Da je bil sum storitve kaznivega dejanja utemeljen, pa ne nazadnje priča dejstvo, da se zoper Antona Cvetana, ki v zidanici ne živi, je pa lastnik odjemnega mesta, vodi kazenski postopek.Sodba še ni pravnomočna. Ju. P.